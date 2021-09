Stargast Anne-Sophie Mutter: Ein Hoch auf die Zugaben

Plus Die Stargeigerin Anne-Sophie Mutter eröffnet in Bad Wörishofen die Klassiksaison. Ein vielversprechender Beginn.

Die glänzende goldene Abendrobe ein Traum, die Musik wunderschön und Anne-Sophie Mutter zeigte sich sehr sehr spiellaunig. Das lange Warten in Bad Wörishofen auf den Star hatte sich gelohnt. Schon vor zwei Jahren begann der Vorverkauf für dieses Sonderkonzert der Stargeigerin beim Festival der Nationen. Dann kam Corona. Mutter erkrankte, das Sonderkonzert beim „Festival der Nationen“ wurde auf das Jahr 2021 verschoben.