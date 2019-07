vor 23 Min.

Bahn frei für die neue Brücke über den Lech

Der Stadtrat stimmt dem 8,6 Millionen Euro teuren Projekt zu. Wie Oberbürgermeister Mathias Neuner in der Sitzung für den Lechsteg wirbt und was er mit dem Papierbach-Investor besprochen hat

Von Gerald Modlinger

Bahn frei für die neue Fußgänger- und Radfahrerbrücke zwischen dem Papierbach und dem Inselbad: Nach rund einstündiger Debatte hat der Stadtrat am Mittwochabend den Auftrag für den Bau des 8,6 Millionen Euro teuren neuen Lechübergangs erteilt. In namentlicher Abstimmung sprachen sich Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU) und 19 Stadträte dafür aus, fünf stimmten dagegen. Damit ist nun eine lange politische Kontroverse in der Stadt entschieden. Baubeginn soll im September sein. Am Tag nach der Sitzung berichtete Oberbürgermeister Neuner auch von zwei Gesprächen, die er vor dem Hintergrund der Kostensteigerung beim Lechsteg mit Projektentwickler Michael Ehret geführt hatte.

Mit einer „wirklich empathischen Rede“, wie es Dieter Völkel (SPD) formulierte, warb der Oberbürgermeister in der Sitzung zunächst noch einmal für die neue Brücke. „Wenn wir Radfahrern und Fußgängern einen Gefallen tun wollen, muss diese Brücke kommen, die einzige Ost-West-Trasse ohne Autoverkehr, die wir zwischen Katharinen- und Augsburger Straße haben werden.“ Die Mehrkosten seien verschmerzbar, bei der Stadt blieben Mehrausgaben von rund 1,5 Millionen Euro hängen. Vonseiten der Städtebauförderung könne man mit einer weiteren Zuwendung von mindestens 100000 Euro rechnen. Bislang hatte die Regierung einen Zuschuss von knapp 2,9 Millionen Euro zugesagt. Weitere 1,3 Millionen Euro steuert gemäß dem städtebaulichen Vertrag der Papierbach-Investor bei.

Tags darauf berichtete der Oberbürgermeister auch noch, dass er im Hinblick auf den Lechsteg zweimal mit Projektentwickler Michael Ehret telefoniert habe. Einen höheren Zuschuss vonseiten des Papierbach-Investors erbrachten die Gespräche zwar nicht, dafür aber zwei andere Zusagen: den Bau eines 6,50 Meter hohen Kultursaals (zuvor war nur eine Höhe von 4,40 Metern vorgesehen) und das Angebot, selbst einen Kindergarten am Papierbach zu bauen. Bislang, so Neuner, war Beschlusslage, dass die Stadt mit finanzieller Beteiligung des Investors den Kindergarten baut. „Das ist ein Angebot, das man diskutieren sollte“, meinte Neuner dazu. Der Bau werde schneller realisiert und der Stadt verbleibe kein Kostenrisiko.

Mit seiner Argumentation brachte Neuner einen Großteil des Stadtrats hinter sich. CSU, Grüne, SPD, ÖDP und Franz Daschner von der UBV stimmten der Auftragsvergabe für den Brückenbau zu. Dagegen votierten nur die zwei anwesenden Stadträte der Landsberger Mitte und drei UBV-Vertreter.

Wolfgang Neumeier erklärte, auch seine Fraktion sei für die Brücke, man solle aber erst einmal Druck aus dem Kessel nehmen. Er bezweifelte, dass eine erneute Ausschreibung noch höhere Angebote erbringe, wie die Verwaltung es befürchtete. Außerdem sei noch nicht absehbar, wann der Anschluss auf dem Papierbach-Gelände nach Westen hin hergestellt wird. „Die Stadt muss immer 4,4 Millionen Euro bezahlen“, sagte Zweite Bürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV), „das ist einfach zu viel.“

Hans-Jürgen Schulmeister (Landsberger Mitte) bemängelte, dass die zum Lechsteg gestellten Anträge nicht in die Tagesordnung aufgenommen wurden. Außerdem kritisierte er, dass die aktuell hohen Baupreise vom Oberbürgermeister als Argument gegen den Bau von Wohnungen durch die Stadt ins Feld geführt würden, dieser Aspekt bei der Lechbrücke aber ganz anders bewertet werde. An die Adresse der Grünen sagte er, „wenn Ihr glaubt, dass nach den Sommerferien die Tiefgarage nicht gebaut wird, dann habt Ihr einen guten Glauben“. Die Grünen hatten ihre Zustimmung zum Lechsteg für den Fall signalisiert, dass auf die Erweiterung der Tiefgarage an der Lechstraße verzichtet wird.

Erneut wurde im Stadtrat auch über Nachverhandlungen mit dem Papierbach-Investor gesprochen. Felix Bredschneijder (SPD) verwies dabei auf einen LT-Bericht vom Juli 2016. Damals wurde nach der Unterzeichnung des städtebaulichen Vertrags mit Blick auf den Lechsteg unter Berufung auf OB Neuner im LT berichtet: „Der OB verhandelte mit dem Investor nach, der sich zwar im Rahmen des Angemessenheitsgebotes (50 Prozent) an den Erstellungskosten beteiligen muss, dessen Anteil bislang aber auf 1,3 Millionen Euro gedeckelt war. Inzwischen scheint auch diesbezüglich eine Einigung erzielt.“

Auf den städtebaulichen Vertrag hatte diese Anmerkung nach Aussage von Rechtsanwalt Dr. Gerhard Spieß keine Auswirkung: „Die Kostendeckelung ist im Vertrag verankert. Grundlage war ein schmalerer Steg und die Verbreiterung geht voll zulasten der Stadt.“ Die Risiken, dass die tatsächlichen Kosten höher als prognostiziert ausfallen, trage immer die Seite, die ein Bauvorhaben ausführe. Das sei ausdrücklicher Wunsch des Stadtrats gewesen, um eventuelle Nachforderungen des Investors auszuschließen, so Spieß.

