vor 37 Min.

Betrugsmasche: Falsche Polizisten am Telefon

Im Landkreis Landsberg gab es zuletzt vermehrt Anrufe von falschen Polizisten. Die Betrüger wollten am Telefon Informationen über Wertgegenstände abfragen.

Die Polizei Landsberg warnt vor falschen Beamten. Die Betrüger versuchen ihr Glück am Telefon.

Die Polizei warnt vor Trickbetrügern, die ihr Glück am Telefon versuchen. Am Donnerstag und Freitag gingen bei mehreren Landsbergern Anrufe von falschen Polizeibeamten ein, wie die Polizei Landsberg mitteilt.

Und so llief die Masche der Betrüger ab: Der männliche Anrufer gab sich als Beamter der Polizeiinspektion Buchloe aus und teilte mit, dass eine rumänische Einbrecherbande festgenommen worden sei. Hierbei wurde angeblich ein Zettel mit der Anschrift des Angerufenen aufgefunden. Der angebliche Polizist erfragte im Anschluss, ob der Angerufene Wertgegenstände oder größere Bargeldbeträge zu Hause aufbewahrt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es sich hierbei um eine Masche des Phänomens der sogenannten „Falschen Polizeibeamten“ handelt. Sie warnt ausdrücklich davor, am Telefon Auskünfte über Wertgegenstände oder Bargeld zu geben. Der Landkreis Landsberg wird derzeit von einer Einbruchsserie erschüttert. Vor allem am Lechrain sind die Täter unterwegs. (lt)

