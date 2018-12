10:46 Uhr

Betrunkener bespuckt Polizisten

Als die Polizei einen angetrunkenen Gast aus einem Lokal in Landsberg entfernen musste, bespuckte dieser einen Polizisten.

Betrunkener Lokalbesucher aus Buchloe rastet in Landsberg aus. Die Nacht endet in der Ausnüchterungszelle.

Noch einigen Ärger wird ein 28-jähriger Mann aus Buchloe bekommen, den die Polizei am Sonntag um 0.15 Uhr aus einem Lokal an der Waitzinger Wiese in Landsberg schaffen musste. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann nacheinem Streit aus dem Lokal gewiesen. Da er der Aufforderung nicht nachkam und Gäste und Personal bedrohte, wurde die Polizei hinzugerufen. Er weigerte sich zunächst, seine Personalien anzugeben und bedrohte auch die Polizeibeamten. Der Mann musste daraufhin gefesselt werden, während er die die Beamten unentwegt beleidigte. Einen 44-jährigen Beamten spuckte er ins Gesicht.

Der Alkotest ergab einen hohen Promillewert

Der Buchloer wurde zur Ausnüchterung in eine Zelle der Polizeiinspektion Landsberg gebracht. Ein Alkotest ergab einen Wert von über zwei Promille. Den Buchloer erwartet nun Anzeigen wegen Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und verweigerte Personalienangabe. (lt)

