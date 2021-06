Beuern

29.06.2021

Entsteht mitten in Beuern ein großer Parkplatz?

Plus Ein Fahrdienst-Anbieter sucht einen Standort und wird in Beuern fündig. Doch der Greifenberger Gemeinderat ist von einer solchen Nutzung wenig angetan. Der Unternehmer erklärt sein Geschäft.

Von Romi Löbhard

Parken in der Ortsmitte von Beuern künftig massenhaft Fahrzeuge eines Mietwagenunternehmens? Die Sorge besteht offenbar, denn in der jüngsten Gemeinderatssitzung lag ein Antrag auf Errichtung von Stellplätzen mit Umnutzung einer Kfz-Werkstatt in der Ortsmitte von Beuern vor. In dem Gremium kam eine solche Nutzung nicht gut an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen