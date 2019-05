10:03 Uhr

Birkenallee: Radler stürzt über eine Eisenstange

Offenbar hatte ein Lkw das Eisenteil zwischen Dießen und Fischen verloren. Der 55-jährige Türkenfelder wird nur leicht verletzt.

Von Dieter Schöndorfer

Die Birkenallee zwischen Dießen und Fischen ist eine für Radfahrer nicht ganz ungefährliche Straße. Dass jetzt am Freitag ein 55-jähriger Türkenfelder dort mit seinem Rad stürzte, lag allerdings nicht an der Straße selbst, sondern an einer Eisenstange, die auf der Fahrbahn lag.

Mit dem Rennrad unterwegs

Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann gegen 16.45 Uhr mit seinem Rennrad auf der Birkenallee zwischen Fischen und Dießen. Für ihn unerwartet, lag plötzlich eine Eisenstange im Fahrtweg des Radfahrers, die vermutlich von einem Lkw herab auf die Straße gefallen war. Der Radler stürzte über das Hindernis, zog sich zum Glück aber nur leichte Blessuren zu. Das Fahrrad wurde ebenfalls beschädigt. Der Schaden wird auf rund 250 Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen

Nun bittet die Polizei Zeugen, die vielleicht gesehen haben, welcher Lkw seine Ladung verloren hatte, sich bei der Polizeiinspektion in Dießen (08807/92110) oder in Weilheim (0881/6400) zu melden.

