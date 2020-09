00:33 Uhr

Bissige Texte und zarte Soli

Sybille Engels und die Magneten treten im Hof des Historischen Rathauses in Landsberg auf. Ihre Musik glänzt mit Variationen

Sie wollen sich nicht von Corona in die Ecke drängen lassen, Sybille Engels und ihre Magneten, Angelika Keller, Jank Jankovic und Erik Urbschat. Jeder, der Live-Erlebnisse genießen möchte, müsse sich umgewöhnen, so die Songwriterin in ihrer Begrüßung beim Konzert im Hof des Historischen Rathauses in Landsberg unter dem Motto „Kulturschutzgebiet“.

Die kleinen und großen Sorgen besang Angelika Keller in den ersten Liedern, stimmlich und instrumental munter unterstützt von den anderen drei Bandmitgliedern. Gitarrist Jank Jankovic streute immer wieder kleine, zarte Soli ein und zeichnete auch verantwortlich für die gefühlvollen Kompositionen.

Alles war hier selbst gemacht, von Sybille Engels stammen die anspruchsvollen, teils bissigen Texte, mit einem humorig-kritischen Blick auf den Zeitgeist, die leider akustisch manchmal schwer zu verstehen waren. Den etwa 50 Besuchern machte es viel Spaß, wenn Zielgruppen wie Physiotherapeuten, Psychotherapeuten, Orthopäden, Frauen und Männer satirisch, frech und schwungvoll swingend durchleuchtet wurden. „Einer dreht immer am Rad“, wohin man schaue, weltweit gäbe es immer mehr Verrückte.

Kluge Gedanken von großen Plänen, die manchmal aufgehen, und auch die anderen über das Altern, tollste Freunde von aufgeblasenen Egos – der Einfallsreichtum von Sybille Engels, bekannt als Veranstalterin des Open-Air-Festivals Soundlaster, schien unerschöpflich. Dabei wechselte sie mühelos von der Trompete zur Gitarre und sang im Duett mit Angelika Keller. Multiinstrumentalist Erik Urbschat brachte abwechselnd Gitarre, Trompete, Mandoline, Bass und seine Stimme dynamisch zum Einsatz.

Als alle zusammen ein melancholisches kroatisches Volkslied anstimmten, klang das wie eine gewaltige, klangvolle, schwermütige slawische Melodie, die anschwoll zu einem großen Chor, den Sybille Engels immer schon mal haben wollte. Mit einem fröhlichen Trennungslied von Wünschen und Träumen („Noch ein Kuss und Schluss“) war die Stunde mit außergewöhnlichen musikalischen Variationen schnell vorbei und die Band legte noch einen kreativen Zuschlag nach. (gra)

