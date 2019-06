vor 18 Min.

Blumen für den Landsberger Marienbrunnen?

Die Mehrheit des Stadtrats will den Blumenschmuck am Marienbrunnen auf dem Hauptplatz nicht intensivieren.

Die UBV-Stadtratsfraktion will den Hauptplatz verschönern. Der Mehrheit im Stadtrat gefällt das nicht.

Von Gerald Modlinger

„Ein Farbklecks rund um den Marienbrunnen fehlt“: Das findet jedenfalls UBV-Stadtrat Franz Daschner. Deshalb hat seine Fraktion beantragt, um den Brunnen zehn rechteckige Pflanzcontainer zu gruppieren, deren Bepflanzung den Hauptplatz floristisch aufwerten solle. Erfolg hatte er damit jedoch nicht: Mit 19:7 Stimmen lehnte das Plenum seinen Antrag ab.

Der Verantwortliche fürs Stadtgrün wird nie gelobt

Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU) verwies darauf, dass sich auf dem Hauptplatz bereits über 30 Blumencontainer befinden, auch am Marienbrunnen stünden welche. Und der Verantwortliche für das Stadtgrün, Mario Düchs, habe sich ohnehin schon etwas enttäuscht gezeigt, dass sich seine Mitarbeiter mit der Bepflanzung so viel Mühe gegeben haben „und das von niemandem gelobt wird“.

Neuner machte auch praktische Gründe gegen weiteren Blumenschmuck geltend: „Wir wollen den Brunnen freihalten, damit man auch hinkommt. Das Ziel war ja auch, den Hauptplatz freizuhalten und die Bepflanzungen waren eher als Absperrmaßnahmen gedacht. Neuner riet dazu, keine weiteren Pflanzkübel aufzustellen.

Flörke will keine Blumen

So sah auch Axel Flörke (Landsberger Mitte) diese Frage: „Ich lehne den Antrag vollständig ab, der Brunnen muss zugänglich bleiben. Wir haben hier ein bewusstes Konzept mit einem unverstellten Blick auf den barocken Brunnen, da dürfen nicht Blumen die Blicke auf sich ziehen.“ Und was wurde aus den anderen zahlreichen Anträgen der Fraktionen, die auf der Tagesordnung des Stadtrats standen?

Fotovoltaik Die Landsberger Mitte zog ihren Antrag zurück, in künftigen städtebaulichen Verträgen den Bauherren die Errichtung von Fotovoltaikanlagen vorzuschreiben. Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU) wollte den Antrag erst einmal so entsprechen, dass das Rechtsamt prüfen solle, ob solche Vereinbarungen getroffen werden können. Justiziarin Petra Mayer-Endhart empfahl in diesem Zusammenhang, einen „Weg der Belohnung“ zu gehen: Wer sich um den Klimaschutz bemühe, dem könnte beispielsweise ein Abschlag auf den Kaufpreis gewährt werden, meinte sie.

Ausbau des Radwegenetzes

Grundsätzlich abgelehnt wurde der Vorstoß der Landsberger Mitte von Petra Ruffing (CSU). Die Stadt solle lieber Maßnahmen ergreifen, die die Bürger nicht ergreifen könnten, sagte sie. Das könne die Forcierung des Waldumbaus oder der Ausbau des Radwegenetzes sein.

Quartiersmanagement Der Antrag von Grünen, UBV und SPD, in der Mittelschule ein Quartiersmanagement für den Landsberger Westen einzurichten, wurde auf die nächste Sitzung des Bildungs-, Sozial- und Kulturausschusses vertagt. Im Übrigen, sagte Oberbürgermeister Neuner, sei das alles schon einmal beschlossen worden.

Lastenräder Der Antrag der Grünen, die Anschaffung von Lastenrädern durch die Stadt zu fördern, wurde mit 22:4 Stimmen befürwortet.

Parkplätze Die Forderung der CSU, die Parkplätze am Dominikus-Zimmermann-Gymnasium für Abendveranstaltungen öffentlich nutzen zu können, sei bereits erfüllt, sagte Oberbürgermeister Neuner und verwies auf eine entsprechende Bestätigung des Landratsamts.

Altöttinger Weiher Die ökologische Aufwertung des Altöttinger Weihers (Antrag der CSU) sei bereits 2001 beschlossen worden, erklärte der Oberbürgermeister. Der Antrag der CSU wurde einstimmig befürwortet. (ger)

