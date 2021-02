vor 6 Min.

Corona: Im Landkreis Landsberg gibt es einen weiteren Todesfall

Im Landkreis Landsberg gibt es einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19.

Im Landkreis Landsberg wird ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Der Inzidenzwert steigt unterdessen wieder an.

Im Landkreis Landsberg ist ein weiterer Mensch in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) von Mittwoch hervor. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind damit insgesamt 44 Todesfälle gemeldet worden - erst am Dienstag waren zwei weitere hinzugekommen.

Der Inzidenzwert im Landkreis Landsberg steigt an

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert, der die Anzahl der Neuinfektionen hochgerechnet auf 100.000 Einwohner wiedergibt, steigt unterdessen wieder an und liegt laut RKI bei 38,2. Am Dienstag hatte der Wert noch 30,8 betragen. Im Vergleich zum Vortag sind am Mittwoch zwölf weitere Fälle registriert worden. Seit Beginn der Pandemie wurden demnach 2913 Menschen im Landkreis Landsberg positiv auf das Coronavirus getestet.

