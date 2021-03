Corona-Kritik: Was wollen die Demonstranten?

Plus In Landsberg wird gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Doch die Redner schweifen ab, kritisiert LT-Redakteur Thomas Wunder.

Die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, ebenso das Demonstrationsrecht. Sie sind Grundrechte und Grundfeste unserer freiheitlichen Demokratie. Wenn über die Verhältnismäßigkeit der Pandemie-Bekämpfung diskutiert, wenn darüber gestritten und auch gegen bestimmte Maßnahmen demonstriert wird, ist das der Demokratie nicht abträglich – im Gegenteil.

Doch wenn, wie am Sonntagnachmittag auf dem Landsberger Hauptplatz, die Corona-Pandemie von einigen Rednern mit vielen anderen Themen wahllos vermischt wird, oder minutenlang die neuen Regelungen für eine schrittweise Lockerung des Lockdowns in Bayern vorgetragen werden, dann stellt sich die Frage, was die Organisatoren der Demonstration „Offenes Mikrofon Corona“ eigentlich erreichen wollen.

Einen hohen Aufwand betrieben

Sie sollten vielmehr bedenken, welcher Aufwand betrieben werden muss, damit eine solche Demonstration unter Einhaltung aller Corona-Auflagen abgehalten werden kann. Zudem mussten auch mehrere Polizeibeamte ihre wertvolle Arbeitszeit für die Demo opfern.

Dass Maskengegner und Impfkritiker in Landsberg und Umgebung durchaus Gegenwind erhalten, machten nicht nur einige Aussagen von Passanten deutlich. Das Bündnis „Landsberg bleibt bunt“ setzte gleich vor Ort ein deutliches Zeichen. Auch das gehört zu einer funktionierenden Demokratie.

