vor 17 Min.

Corona-Lockerungen: Was ist ab Montag im Kreis Landsberg möglich?

Plus Ab nächster Woche soll es weitere Lockerungen geben – einige sind an den Inzidenzwert gebunden. Was im Kreis Landsberg ab Montag erlaubt ist.

Von Dominik Stenzel

Bayern tastet sich vorsichtig aus dem harten Corona-Lockdown. Bereits seit Montag sind Baumärkte und Friseure unter strengen Auflagen wieder geöffnet. Kommende Woche sollen – je nach den Inzidenzwerten in den jeweiligen Landkreisen – weitere Lockerungen umgesetzt werden. Das LT gibt einen Überblick, was im Landkreis Landsberg ab Montag wieder möglich ist.

In fünf Öffnungsschritten wollen Bund und Länder in den kommenden Wochen die Corona-Beschränkungen allmählich lockern. Ab dem dritten Schritt spielt auch der Inzidenzwert im jeweiligen Landkreis, der die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen angibt, eine Rolle. Und das macht die Sache noch komplizierter.

Buchhandlungen dürfen wieder öffnen

Im Landkreis Landsberg werden ab Montag nach einem Beschluss des bayerischen Ministerrats definitiv wieder Buchhandlungen mit beschränkter Kundenzahl öffnen. Außerdem darf nach Angaben des Landsberger Landratsamts Instrumental- und Gesangsunterricht gegeben werden. Ebenfalls erlaubt sind weitere sogenannter körpernaher Dienstleistungen.

Bereits seit Montag dürfen Blumenläden wieder öffnen. Bild: Gollnow/dpa

Im Einzelhandel ist Shopping jedoch nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Auf 40 Quadratmetern Fläche darf sich dabei nur ein Kunde befinden. Erst wenn der Inzidenzwert unter 50 liegt, öffnet der Einzelhandel auch generell wieder. Die zulässige Kundenzahl errechnet sich dann nach den Verkaufsflächen der Geschäfte. Frühestens ab 22. März kann es unter denselben Bedingungen auch in der Außengastronomie wieder losgehen. Im Landkreis Landsberg lag der Wert am Freitag bei 53,2.

Landratsamt will Inzidenzwert im Blick behalten

Das Landsberger Landratsamt wartet laut Pressesprecherin Anna Diem aktuell noch auf die Veröffentlichung der zwölften bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. „Da ist dann auch genau geregelt, was in welchem Turnus wann genau öffnen darf“, sagt sie. Die Kreisverwaltungsbehörde wolle den Inzidenzwert gerade zum Wochenende hin genau im Auge behalten – und im Zweifelsfall lieber Vorsicht walten lassen. „Wir werden am Freitag keine Lockerungen verkünden, die dann am Montag nicht mehr möglich sind.“ Neue Regeln und Vorschriften sollen laut Diem regelmäßig auf der Website des Landkreises Landsberg und im Amtsblatt zu finden sein.

Sobald der Corona-Inzidenzwert dauerhaft unter der Marke von 50 liegt, dürfte die Kreisverwaltungsbehörde der Regierung Lockerungen vorschlagen – und beispielsweise die Maskenpflicht an neuralgischen Plätzen aufheben. Laut Landratsamt-Sprecherin gibt es in dieser Hinsicht allerdings weiterhin keine Pläne. „Der Inzidenzwert schwankt bei uns weiterhin. Momentan ist eher wieder eine steigende Tendenz zu beobachten.“

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen