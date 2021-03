18:50 Uhr

Corona an der Uttinger Grundschule: Eltern warten auf Ergebnisse

An der Grundschule in Utting ist vor einer Woche ein Coronafall bekannt geworden. Die Eltern von 22 Kindern, die sich in Quarantäne befinden, warten noch immer auf die Testergebnisse.

Von Frauke Vangierdegom

„Wir sind seit Freitag hier zu Hause im Ungewissen“, beklagt sich die Mutter eines der Grundschulkinder, die seit Freitag in Utting in Quarantäne sind. An der Grundschule Utting war, wie bereits am Donnerstagabend in der Gemeinderatssitzung bekannt wurde, ein Corona-Fall aufgetreten. Ob bei einem der Schulkinder oder bei einer Lehrkraft – das ist unbekannt. Auch in Riederau müssen Eltern von Kindergartenkindern tagelang auf Testergebnisse warten.

Gegen 21.30 Uhr sei an die Eltern der derzeit kombinierten Schulklassen eins und zwei eine E-Mail von der Schulleitung verschickt worden, in der aufgefordert wurde, die 22 Kinder am Freitag nicht in die Schule zu schicken. Außerdem sei darüber informiert worden, dass sich das Gesundheitsamt Landsberg am Vormittag mit allen Betroffenen in Verbindung setzen werde, um über die weitere Vorgehensweise zu informieren.

„Der Anruf kam am Nachmittag“, berichtet eine der betroffenen Mütter dem Landsberger Tagblatt. Sie möchte aber namentlich nicht genannt werden. Es sei den Eltern mitgeteilt worden, dass ihre Kinder ab sofort 14 Tage in Quarantäne bleiben müssten. „Einige Kinder haben Geschwisterkinder, die auch in Utting in die Schule gehen oder auch anderswo. Auf die Frage, ob die dann auch zu Hause bleiben müssen, gab es die Auskunft, das könne jeder handhaben, wie er möchte.“

Erster Corona-Test erst nach dem Wochenende

Erstmals getestet wurden die Kinder der Kombinationsklasse eins und zwei nach Angaben der Mutter dann am Montag – drei Tage nach der Quarantäne-Anordnung. „Wir haben aber noch kein Ergebnis.“ Der nächste Test ist für morgen anberaumt. Einen dritten Test soll es dann am 18. März geben, also einen Tag nach dem offiziellen Ende der Quarantänezeit. „Das ist ein Donnerstag, was vermutlich bedeutet, dass wir vor Montag drauf kein Ergebnis bekommen und meine Tochter also noch bis zum 22. März in Quarantäne bleiben muss.“

Die Mutter prangert zudem an, dass die Schüler der gesamten Klasse als Kontaktperson 1 eingestuft wurden, obwohl die Klasse sich im Wechselunterricht befunden hätte. „Das bedeutet ja, dass, wenn ein Kind der einen Klasse positiv getestet wurde, die Kinder der anderen Klasse gar keine Kontaktpersonen sein können.“ Da die Eltern aber keinerlei Auskunft darüber bekämen, wer sich denn infiziert habe, machten sich in Utting Gerüchte breit, dass es sich bei der infizierten Person um eine Lehrkraft handeln könnte.

Uttinger Eltern fühlen sich von der Schule im Stich gelassen

Man fühle sich von der Schule im Stich gelassen. „Vom Gesundheitsamt ruft jeden Tag jemand an und fragt, wie es den Kindern geht, von der Schule gibt es nur Hausaufgaben für das Homeschooling, mehr nicht.“ Von der Schulleitung in Utting war auch auf Nachfrage des Landsberger Tagblatts nichts zu erfahren. Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts Landsberg, erklärt auf Nachfrage: „Sollte es sich bei der positiv getesteten Person beispielsweise um eine Lehrkraft handeln, müssten auch im Falle eines Wechselunterrichts beide Klassen in Quarantäne geschickt werden.“ Außerdem sei der dritte Test, die sogenannte Freitestung, frühestens am 14. Quarantäne–Tag möglich.

Auch Eltern in Riederau sind seit dem Corona-Ausbruch Anfang März – LT berichtete – nach wie vor darüber im Unklaren, ob sich ihr Kind mit dem Virus infiziert hat oder nicht. Wie berichtet, befand sich eine der vier Gruppen der Einrichtung bis gestern in Quarantäne, nachdem am 1. März ein positiver Fall bekannt geworden war. Wie die Leitung des Kinderhauses in einer E-Mail an die Eltern mitteilt, sei einigen Eltern, die sich im Gesundheitsamt nach den Testergebnissen erkundigt hatten, mitgeteilt worden, dass die Tests nicht auffindbar seien.

Testergebnisse sind nicht mehr auffindbar

Aus der E-Mail, die unserer Redaktion vorliegt, geht zudem hervor, dass nicht alle Eltern direkt vom Gesundheitsamt informiert wurden, dass alle Tests negativ ausgefallen sind. Lediglich ein Kind und auch dessen Eltern sollen positiv getestet worden sein. Am Freitag soll ein weiterer Test bei den Kindern durchgeführt werden, mit dem die offiziell bis Mittwoch anberaumte Quarantäne aufgehoben werden könne. Wolfgang Müller, der Sprecher des Landratsamts, bestätigte gegenüber dem LT, dass es Anfang März bei 24 Tests von Seiten des Labors fünf Tage gedauert habe, bis die Ergebnisse vorlagen. „Das lag wohl an der Überlastung des Labors.“ Gleichzeitig bestätigte er, dass alle diese Tests laut Gesundheitsamt negativ gewesen seien. Zu Tests, die nicht mehr auffindbar seien, machte Müller keine Angaben.

Auch in Riederau kritisieren die Eltern, dass nicht bekannt sei, wer sich mit dem Virus infiziert und damit die Quarantäne ausgelöst habe. Jetzt fürchten sie, falls eine Erzieherin infiziert war, dass weitere Ansteckungen erfolgt sein könnten.

