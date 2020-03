Coronavirus: Wer kümmert sich um die Kinder, wenn die Eltern arbeiten?

Plus Schulen und Kindergärten sind geschlossen. Wer betreut die Kinder, wenn die Eltern arbeiten müssen? Eltern aus Landsberg und LT-Redakteur Christian Mühlhause schildern ihre Situation.

Ab Montag gilt für Schulen und Kindertagesstätten ein Betretungsverbot. Wohin mit den Kindern? Dies dürfte in den kommenden fünf Wochen eine drängende Frage in vielen Familien im Landkreis Landsberg sein. Das LT hat mit betroffenen Eltern gesprochen. LT-Redakteur Christian Mühlhause erlebt eine besondere Situation. Er und seine Familie stehen unter Quarantäne.

Wie es ist mit Kindern daheim, darin hat LT-Redakteur Christian Mühlhause schon seit Mitte der Woche Erfahrung: Er ist mit seiner Familie in Quarantäne, da eine Erzieherin der Kindertagesstätte, die seine fünfjährige Tochter und sein dreijähriger Sohn besuchen, positiv auf den Coronavirus getestet wurde. Die Erzieherin habe seit 6. März unter Quarantäne gestanden, am Dienstag, 10. März, seien die Eltern informiert worden, dass sich der Corona-Verdacht bestätigt habe – die Kita wurde geschlossen.

LT-Redakteur Christian Mühlhause ist in Quarantäne zu Hause und arbeiten im Homeoffice. Bild: Mühlhause

Am Donnerstagnachmittag wurden Christian Mühlhause und seine Frau darüber informiert, dass beide Kinder eine Stunde direkten Kontakt zu der Erzieherin hatten. Am Freitagvormittag wurde dem 40-Jährigen mitgeteilt, „dass innerhalb der nächsten 48 Stunden jemand vorbeikommt und meine Tochter testet, weil sie seit Samstag erkältet ist und erhöhte Temperatur hat“. Schneller gehe es nicht, denn die Gesundheitsämter arbeiteten Verdachtsfall um Verdachtsfall ab, so Mühlhause. „Deshalb ist es eine lange Zeit der Ungewissheit. Von der Schließung des Kindergartens bis zum endgültigen Befund sind es fast zwei Wochen.“

"Meine Frau und ich arbeiten im Homeoffice"

„Meine Frau und ich arbeiten jetzt beide im Homeoffice, das ist eine ziemliche Herausforderung. Beide haben wir Jobs, in denen viel tagesaktuell erledigt werden muss und die Kinder sind ja auch daheim.“ Also wird in der Familie Mühlhause Schicht gearbeitet, „je nachdem, bei wem es mehr pressiert“. Der andere kümmere sich derweil um den Nachwuchs. „Ich arbeite zurzeit oft von 21 Uhr bis Mitternacht, weil da wirklich mal Ruhe ist und ich konzentriert dran bleiben kann“, so Mühlhause. Freunde versorgen die Familie Mühlhause mit Lebensmitteln, denn sie sollen nicht aus dem Haus gehen. Zumindest gibt es einen Garten mit Trampolin zum Spielen.

Kommende Woche kommt mit dem Testergebnis der Tochter vielleicht das Ende der Quarantäne, doch für Christian Mühlhause und seine Familie bleibt die Frage der Kinderbetreuung. Denn ab Montag sind alle Kindertagesstätten geschlossen sind. Wohin mit den Kleinen, das ist für viele Eltern ein Thema. Denn eine Notbetreuung wird es nur für Kinder geben, deren Eltern in einem sogenannten systemrelevanten Bereich arbeiten. Dabei handelt es sich um die Gesundheitsvorsorge aber auch um Menschen, die für die öffentlichen Sicherheit und Ordnung zuständig sind wie Polizisten oder Rettungskräfte.

Arzt oder Pfleger bekommen Hilfe bei der Betreuung, wenn es nötig ist

Schon bei der Pressekonferenz der Staatsregierung war am Freitagvormittag deutlich geworden, dass bei dieser Notbetreuung restriktiv gehandelt wird und sie nur gilt, wenn beide Eltern in einem systemrelevanten Bereich arbeiten, oder es sich um Alleinerziehende handelt, die keine Betreuung organisieren können.

„Es soll streng gehandhabt werden“, sagt auch Schulamtsdirektorin Monika Zintel. Sie geht davon aus, dass die Schulen in der Regel wüssten, wenn jemand in diesem Bereich arbeite und man so „auf Treu und Glauben“ handeln könne. Sie weiß nicht, wie hoch die Zahl der Schüler ist, die notbetreut werden müssen. Klar sei, dass sicherlich in dieser Notbetreuung nicht 20 Schüler in einem Klassenzimmer zusammensitzen werden. Lehrmaterial könnten die Schulen den Kinder unter anderem über die Lernplattform „mebis“ zur Verfügung stellen. Mebis werde im Unterricht schon genutzt, erzählt Monika Zintel. Die Lehrer hätten Dienst.

In der Spitalplatz-Schule in Landsberg hat man sich schon vorbereitet. „Manche Lehrer waren schon um 6 Uhr da“, erzählt Schulleiterin Heike Heck. Bereits am Freitag wurden den Schülern ihre Bücher mit nach Hause gegeben „Wir bitten die Eltern, daheim mit den Kindern zu üben.“ Mit der Plattform Mebis arbeite man an ihrer Grundschule nicht, so Heck. „Wir haben von manchen Eltern gar keine Emailadresse.“ Neue Lehrmaterialien würden über die Klassenelternsprecher ausgegeben werden. Heike Heck hat ihre Schüler am Freitag noch die Adjektive und Schreibschriftbuchstaben gelehrt, die sie jetzt daheim üben können Noch offene Fragen gibt es für Heike Heck bei der Notbetreuung. Das Lehrpersonal ist zwar da, um sich um die Kinder zu kümmern. Wenn das Kind eine Ganztagsklasse besuche, wie sei es dann mit dem externen Programm oder mit dem Mittagessen. „Das gilt es noch zu klären.“

Grundschule am Spitalplatz/Außenstelle Pössinger Straße: Schulleiterin Heike Heck sperrt für fünf Wochen zu. Bild: Thorsten Jordan

Der zweijährige Nicolas ist der Sohn von Valentina Hamberger und Torsten Endt. Wer am Vormittag auf ihn aufpasst, ist die große Frage: Valentina Hamberger ist Eigentümerin der Villa Rosa, ihr Mann arbeitet vormittags bis 14 Uhr. Einspringen wird Torsten Endts erwachsene Tochter Lara. Die 21-Jährige hat reguläre Semesterferien und kann sich an manchen Tagen um den kleinen Nicolas kümmern. Auch Valentina Hamberger hat erwachsene Kinder, doch die sind eingespannt in Abitur und Beruf, wie die Gastronomin erzählt. Nur bedingt aushelfen könne auch ihre Mutter: „Auch meine Schwester hat ein kleines Kind und Betreuungsbedarf.“ Man müsse sehen, wie alles organisiert werden könne. Torsten Endt findet es schade, dass nach der anstehenden fünfwöchigen Pause Nicolas wahrscheinlich wieder eine Eingewöhnungsphase in der Kita brauche.

Was auf die Kindertagesstätte in Lengenfeld in Sachen Notbetreuung zukommt, weiß Leiter Lars Walter am Freitagvormittag noch nicht. Träger ist das Rote Kreuz, und wie Lars Walter erzählt, ist am Nachmittag noch eine Informationsveranstaltung darüber, „was Stand ist bis 19. April“, angesetzt. Alle Eltern seien auf jeden Fall informiert worden, dass die Kindertagesstätte schließe. Hilferufe von Eltern habe es noch nicht gegeben. In den Tagen zuvor seien auch keine Kinder aus Angst vor Ansteckung daheim geblieben.

Bedroht die Schulschließung auch die Abschlussprüfungen? Schulamtsdirektorin Zintel sieht für ihren Bereich im Augenblick noch keine problematische Situation: „Die Prüfungen zur Mittleren Reife sind für den 16. bis 18. Juni angesetzt, der Qualifizierende Hauptschulabschluss eine Woche später. Die Einschreibungen für die Grundschule mit Schulspiel, die kommende Woche geplant waren, fallen laut Zintel aus. „Das Schulspiel findet nach den Osterferien statt.“

Elena Walterham aus Wengen steht kurz vor dem Abitur an der Fachoberschule in Landsberg und muss nun zu Hause lernen. Bild: Thorsten Jordan

Wie geht es betroffenen Schülern? Die 19-jährige Elena Walterham aus Dießen steht kurz vor dem Abitur an der Fachoberschule in Landsberg. „Die mündliche Englischprüfung ist Anfang Mai, die schriftliche Ende Mai.“ An ihrer Schule arbeite man schon mit dem Lernportal Mebis und auch Webuntis, erzählt sie. Über einen Zugangscode könne man sich einloggen, und die Lehrer stellten verschiedene Lehrmaterialien zur Verfügung. „Die Lehrer haben uns hinsichtlich der Vorbereitung ein gutes Gefühl gegeben, wir haben einen Großteil des Stoffs behandelt“, sagt Elena Walterham. Innerhalb der Klasse habe sich auch eine Whatsapp-Gruppe gebildet und man wolle auch über ein Videochatportal zum Lernen in Kontakt bleiben. Außerdem könnten innerhalb des Stundenplans die Lehrer auch in der Schule per E-Mail oder Telefonanruf kontaktiert und befragt werden, wenn es nötig sei. Durch den Unterrrichtsausfall habe man jetzt mehr Lernzeit, „aber man muss selber was tun“.

Helena Feltes ist 18 Jahre alt und besucht die Waldorfschule in Landsberg. Kommende Woche steht bei ihr die erste Abiturprüfung an, und zwar in Physik, wie sie erzählt. Am Freitag sei die Information der Lehrer gewesen, zumindest die Prüfungen könnten stattfinden. Dazu solle es am Montag eine Besprechung geben. „Ich fände es nicht schön, wenn das Abi verschoben wird.“

Auch wer keine Probleme hat, die Kinderbetreuung zu organisieren, wie übliche Ferien wird die unterrichtsfreie Zeit nicht sein: Viele Freizeitmöglichkeiten wie beispielsweise ein Besuch im Lechtalbad entfallen.

