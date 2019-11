Das Minischwein aus Schwifting sucht eine Heimat

Plus Bauer Georg Kaindl aus Schwifting kümmert sich um ein Minipig, das bei Pürgen frei herumlief und eingefangen wurde. Auf seinem Hof lebt es quasi in Quarantäne. Wie es weitergehen könnte.

Wie geht es dem Minischwein, das Anfang der Woche bei Pürgen eingefangen wurde? Das LT hat bei Schwiftings Bürgermeister Georg Kaindl nachgefragt, der das Tierchen bei sich aufgenommen hat. Kaindl und seine Frau hatten – wie berichtet – vergangenen Sonntag versucht, das Tier einzufangen. Doch das Minipig war zu schnell. Einen Tag später gelang dies einem Bauhofmitarbeiter. Kaindl ist Biobauer, er nahm das Tier auf und brachte es in einem Viehanhänger unter. Bisher hat sich kein Besitzer gemeldet und seine Herkunft ist nicht geklärt. Wie soll es nun weitergehen?

Lebt das Tier bald in auf Gut Aiderbichl in Iffeldorf?

Georg Kaindl will das Minischwein nicht selbst behalten. Er bemüht sich darum, dass es auf dem Gnadenhof Aiderbichl in Iffeldorf eine neue Heimat findet, doch derzeit befindet es sich quasi auf Quarantäne auf dem Kaindlhof in Schwifting: Denn die Verantwortlichen in Iffeldorf verlangen eine Untersuchung des Tieres, wie Georg Kaindl sagt. „Es geht um die Schweinepest, denn das Minischwein war draußen unterwegs.“

Schweinehalter haben große Angst vor dieser Tierseuche, sie ist in Deutschland laut bayerischem Umweltministerium noch nie ausgebrochen, grassiert aber in Nachbarstaaten wie Polen und Tschechien. „Und bei dem Minischwein weiß man nicht, wo es herkommt“, so Kaindl. Die Veterinärämter Landsberg und Weilheim-Schongau seien auch in die Sache miteinbezogen, berichtet Kaindl.

Kommt jemand näher schnappt und quiekt das Minischwein

Es scheint aber recht gesund zu sein, wie Kaindl meint. Zutraulicher geworden ist es aber noch nicht: „Ich habe viel Stroh in den Anhänger geworfen, damit es warm genug ist und darin versteckt es sich. Wenn man näher als einen Meter herankommt, schnappt und quiekt es.“ Es? Ob es ein kleiner Keiler oder eine Sau ist, hat Kaindl noch nicht herausgefunden – weil es sich immer gleich versteckt.