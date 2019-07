vor 20 Min.

Das erste Ferienwochenende in Landsberg: Besser als Italien

Der Wetterbericht hat zwar Schauer und Gewitter vorausgesagt, doch in Landsberg hält das Sommerwetter an. So wird die Stadt zur großen Freilichtbühne für Konzert, Töpfermarkt, Roller-Rennen und Poetry Slam.

Von Silke Feltes und Gerald Modlinger

Bleibt es trocken und warm oder fegt gleich ein Gewittersturm über Landsberg und den Landkreis hinweg? Diese Frage wurde seit Freitag oft gestellt, angesichts der unsicheren Wettervorhersage und vieler Freiluft-Veranstaltungen: Aber es ging alles gut. Am Freitagabend gab es zwar zum Sammersee-Festivalund zur Seebühne in Utting ein paar Regentropfen. Und beim Splishy-Splashy-Poetry Slam im Inselbad sorgten Blitze am Himmel für zusätzlichen Nervenkitzel der Teilnehmer auf dem Fünf-Meter-Turm, ohne jedoch näher heranzukommen. Das machte nichts weiter und ansonsten behielten alle Wetteroptimisten recht.

Vier Stunden Swing, Pop und viele Filmhits auf dem Hauptplatz

Und so kamen alle, die nicht gleich in den Urlaub gestartet waren, auf ihre Kosten. Denn das Schönste am Sommer sind doch die lauen Nächte. Sich durch die Stadt treiben lassen, Leute treffen, sich wie in Italien fühlen. Und noch schöner werden diese Nächte, wenn es ein exklusives Rahmenprogramm gibt, wie Samstagabend am Hauptplatz. Auf Einladung des Raum- und Veranstaltungsmanagements der Stadt spielte Klaus Ammann in großer Besetzung mit seiner Bigband. Gute vier Stunden lang bot das Orchester eine bunte Mischung aus Swing, Pop sowie jeder Menge Filmhits und endete gar mit einem Opernmedley. Das Landsberger Publikum dankte es ihm immer wieder mit kräftigem Applaus.

Wie lange gibt es die großen Orchester noch?

„Musik ist Trumpf“, mit diesem musikalischen Bekenntnis der 70er-Jahre-Show von Peter Frankenfeld startete die Band in den ersten Teil des Abends, der explizit als familientauglich ausgeschrieben war. Klassiker wie „I will survive“, „Rote Lippen soll man küssen“, „In the Ghetto“, ein bisschen Jive, ein bisschen Boogie, ein bisschen Swing, alles im typischen Bigband-Sound. Die Zeit großer Orchester neigt sich – alleine schon aus finanziellen Gründen – dem Ende zu, das Orchester Klaus Ammann ist eines der wenigen, die seit über 40 Jahren noch kontinuierlich im Geschäft sind. Wo, wenn nicht auf der großen Open-Air-Bühne des Hauptplatzes, kommt so ein großes Ensemble überhaupt noch richtig zur Geltung? Die Tribünen sind voll, es wird geschunkelt, viele Zuschauer haben sich Camping-Stühle mitgebracht, man sieht Weißwein aus mitgebrachten Kühlboxen, die Gastronomen rings herum schwitzen dennoch ob des Ansturms, Kinder hüpfen vor der Bühne und zwischendrin wagt immer wieder das eine oder andere Paar ein Tänzchen.

Klaus Ammann versteht es wunderbar, die Stimmung zwischen pathetisch und mitreißend hin und her schwingen zu lassen, seine Band mit zwei herausragenden Sängerinnen und einem Sänger bietet hochklassigen Musikgenuss, der im zweiten Teil des Abends „in concert“ noch von Streichern begleitet wird. Ob Abba, James Bond, Beatles, Simon and Garfunkel, das Orchester Klaus Ammann beherrscht sie alle. Sogar das Wetter war gnädig und hielt – trotz anderslautender Vorhersage – den Regen zurück. Insgesamt also ein sehr gelungener Abend. Fast schon wie in Italien.

Erst nach dem Ende des Töpfermarkts begann es zu regnen

Beste Bedingungen herrschten auch für den Süddeutschen Töpfermarkt. Bei „perfekten Markttemperaturen“, wie es Julia Gall vom Raum- und Veranstaltungsmanagement formulierte, ging es zwischen den Keramiker-Ständen eng her und mit Blick auf die Umsätze seien auch die Keramiker sehr zufrieden gewesen. Erst mit Ende des Marktes am Sonntagabend begann es dann zu regnen.

Auch beim Vespa- & Lambretta- Beschleunigungsrennen beim SIP Scootershop lief es wie am Schnürchen. Dass es im späteren Verlauf des Rennens am Samstagnachmittag doch einmal nass wurde, hatte aber einen anderen Grund: Einem Nachbarn, erzählt Geschäftsführer Ralf Jodl, sei es offenbar zu laut gewesen und er habe mit einem Schlauch Wasser auf die Auslaufstrecke gespritzt. Das Ergebnis: Das Rennen dauerte wegen der ungeplanten Unterbrechung, bis die Bahn abgetrocknet war, eine halbe Stunde länger.

