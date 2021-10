Auto kommt in Denklingen von Straße ab und landet im Gleisbett

In Denklingen ist ein Autofahrer zu schnell unterwegs. Er kommt von der Straße ab und richtet großen Schaden an.

Ein hoher Sachschaden hat sich am späten Donnerstagabend bei einem Unfall in Denklingen ereignet. Wie die Polizei meldet, kam ein mit vier Personen besetztes Auto von der Straße ab und landete im Gleisbett.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein 22-jähriger Mann aus dem Landkreis Landsberg die Bahnhofstraße in Richtung Epfach. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der Fahrer mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte der Wagen ein Verkehrsschild, überfuhr den neben der Fahrbahn liegenden Gleisbereich der Bahnstrecke Landsberg-Schongau und kam zum Stehen.

Notfallmanager der Bahn kontrolliert den Schaden

Der 22-jährige Fahrer und seine drei Mitfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gleisbereich wurde von einem Notfallmanager der Bahn kontrolliert und der Schaden begutachtet. Insgesamt entstand am Pkw und im Gleisbereich ein Schaden von etwa 85.000 Euro. Der 22-Jährige muss laut Polizei mit einer Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechnen. (lt)

