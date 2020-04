vor 41 Min.

Der Kämmerer wirft das Handtuch

Thomas Beyhl verlässt Landsberg nach nicht einmal sieben Monaten. Die Stadt sucht einen neuen Finanzchef

Die Stadt Landsberg muss sich mitten in der Corona-Krise einen neuen Kämmerer suchen. Thomas Beyhl, der erst im Dezember die Nachfolge von Peter Jung angetreten hatte, verlässt die Stadtverwaltung aus persönlichen Gründen zum 30. Juni.

Die Mitglieder des Ferienausschusses wurden in nichtöffentlicher Sitzung darüber informiert, dass der Stadtkämmerer die Stadtverwaltung verlassen wird. Persönliche Gründe hätten ihn zu diesem Schritt bewogen, teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit. Die Probezeit des 48-Jährigen ende am 31. Mai. Einen Monat später verlässt der Kämmerer die Stadt offiziell.

Zweite Bürgermeisterin Doris Baumgartl bedauert die Entscheidung, wie es in einer Pressemeldung der Stadt heißt. Sie bedankt sich für die gute Zusammenarbeit und Beyhls Einsatz für die Stadt. Für seine berufliche und private Zukunft wünsche sie ihm alles Gute. Die Stelle des Kämmerers soll nun möglichst schnell nachbesetzt werden.

Thomas Beyhl kümmert sich seit Dezember um die Finanzen der Großen Kreisstadt. Der Betriebswirt mit Schwerpunkt Steuerwesen war zuvor in der freien Wirtschaft tätig gewesen. Er lebt in Großaitingen im Landkreis Augsburg und ist Vater eines Sohnes. Als Kämmerer ist er für die Liegenschaften und die Grundstückswirtschaft zuständig und Chef von rund 100 Mitarbeitern. Bei der Nachfolge von Peter Jung auf einen Bewerber aus der Wirtschaft zu setzen, war laut Informationen unserer Zeitung im Stadtrat nicht unumstritten gewesen. Die Entscheidung für Thomas Beyhl war wohl nicht einstimmig gefallen. Nun geht man – vor Ende der Probezeit – getrennte Wege.

Beyhl wurde in Bensheim an der Bergstraße geboren und wuchs in Baden auf. Seine beruflichen Stationen waren das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG, die Pharma- und Maschinenbaubranche und vor seiner Tätigkeit in Landsberg ein Unternehmen der Sicherheits- und Prozessindustrie, wo er im Steuer- und Rechnungswesen tätig gewesen sei. Sein Wechsel von der Wirtschaft in die Verwaltung, hatte für Thomas Beyhl insbesondere auch private Gründe, wie er bei seiner Vorstellung im Dezember sagte. Als junger Vater wolle er mehr Zeit mit seinem Sohn verbringen, sagte er damals. Mehr Zeit für die Familie zu haben, war übrigens auch ein Grund für Behyls Vorgänger Peter Jung gewesen, ins Landratsamt Weilheim-Schongau zu wechseln. (wu)Foto: Jordan

