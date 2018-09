05:53 Uhr

Der Kapitän des FC Penzing wird ein Kiwi

Kristofer Malicki durfte den FC Penzing gegen Phönix München noch einmal als Kapitän aufs Feld führen. Er übergab die Spielführerbinde an Felix Nichelmann. Für den 30-Jährigen war es noch mal eine symbolische Geste. Denn die nächsten Monate wird er als Lehrer in Neuseeland verbringen.

Kristofer Malicki führt den FC Penzing noch mal aufs Spielfeld. Weil er als Realschullehrer in Deutschland momentan keine Stelle findet, geht er nach Neuseeland.

Von Margit Messelhäuser

Es war ein besonderer Moment für Kristofer Malicki: Als Kapitän durfte er die Bezirksligafußballer des FC Penzing gegen Phönix München am Sonntag symbolisch noch mal aufs Feld führen. Besonders war es deshalb, weil der langzeitverletzte Malicki die nächsten acht Monate als Lehrer in Neuseeland verbringen wird. „Ich wollte einfach noch mal im Kader sein“, erzählt er am Rande des Spiels. Dass er als Kapitän einlaufen durfte, war eine Riesenüberraschung für ihn.

Eigentlich wäre es in dieser Saison sein fünftes Jahr als Kapitän beim FC Penzing gewesen, aber ein Kreuzbandriss zu Beginn des Jahres bremst ihn schon seit Monaten aus. „Die OP war an meinem 30. Geburtstag, am 6. März“, erzählt Malicki. Fußballspielen geht noch nicht, aber Sport allgemein ist möglich. Und nötig, denn in Neuseeland wird er an einer Schule auch Sport unterrichten.

Ein Vereinswechsel war nie ein Thema für ihn

Sein zweites Staatsexamen hat Kristofer Malicki in der Tasche – Aussicht auf Verbeamtung hat der Realschullehrer aber in Deutschland momentan nicht. „Ab 2020 soll es wieder besser werden“, berichtet er. Und das brachte ihn auf die Idee, die „Wartezeit“ im Ausland zu verbringen. „Ein Mitkommilitone hat mir davon erzählt. Er war vor seinem Referendariat im Ausland“, erzählt er – und dieser habe ihm den Kontakt zur Palmerston North Boys High School vermittelt. „Palmerston North liegt auf der Nordinsel, etwa zwei Stunden von der Hauptstadt Wellington entfernt. Und da sind, wie es der Name sagt, nur Jungs.“

Von seiner Freundin Annegret Huber sei er sofort unterstützt worden, erzählt der leidenschaftliche Fußballer. „Sie war auch einige Monate in Spanien und weiß, dass es hilft, über den eigenen Tellerrand mal rauszuschauen.“ Auch seine Familie freundete sich langsam mit seinem Vorhaben an, dann war da „nur“ noch die Mannschaft des FC Penzing. „Ich spiele hier, seit ich fünf, sechs Jahre alt bin“, blickt Malicki zurück. Ein Vereinswechsel war für ihn nie infrage gekommen. „Aber es ist nicht nur der Sport Fußball, es ist die Gruppe, die Mannschaft, es sind die Jungs“, die ihm fehlen werden.

Die Lehrer tragen in Neuseeland auch feinen Zwirn

Während seines Studiums verbrachte er auch ein Jahr in Bayreuth. „Ich habe mir schon überlegt, dort in eine Mannschaft zu gehen, aber das war nicht dasselbe.“ Lieber ist er an jedem Wochenende nach Hause gefahren, um für Penzing zu spielen. Vor fünf Jahren war er zum Kapitän gewählt worden, eine Aufgabe, die ihm viel bedeutet. „Ich war früher ein Heißsporn“, erzählt er mit einem verschmitzten Lächeln. Als Kapitän musste er ruhiger werden. „Dabei habe ich viel gelernt.“

Und das wird ihm sicher auch bei seiner neuen Stelle zugutekommen. Als Lehrer für Deutsch und Französisch wird er in der High School in Neuseeland arbeiten. Gleichzeitig gehört er aber auch dem Team der Sportlehrer an. „In Neuseeland gibt es keinen Vereinssport wie bei uns, das ist alles in die Schulen integriert und von dort aus muss man den Sprung in die Nationalmannschaften schaffen“, erzählt Kristofer Malicki.

Nach der Rückkehr will Kristofer Malicki wieder für Penzing spielen

Sein großer Vorteil: Fußball soll bei den „Kiwis“ vorangetrieben werden. „Ich werde auch als Scout unterwegs sein, bei den Trainingsplänen und im Training mitarbeiten“, freut er sich auf die vielfältigen Aufgaben. Ausgestattet sei seine Schule in Sachen Sportanlagen hervorragend.

Trotzdem: Das erste, was er eingepackt hat, waren Hemden und Krawatten. Denn einen kleinen Haken gibt es doch: „Dort muss man Schuluniformen tragen“, sagt er und fügt bedauern an: „Jeans gehen nicht.“ Nach den förmlichen Kleidungsstücken kommen aber gleich die Sportsachen. Nicht fehlen darf die Badehose: „Meine Unterkunft ist nur ein 20 Minuten vom Meer weg“, strahlt er.

Ob er da nach acht Monaten überhaupt wieder zurück nach Deutschland will? Kristofer Malicki lacht: „Das haben mich schon viele gefragt.“ Aber schließlich warten da seine Freundin, die Familie und nicht zuletzt die Mannschaft des FCP ihren „Malle“. Und bis dahin sollte auch sein Knie wieder in Ordnung sein, dann kann er sich wieder das Trikot mit der Nummer 7 überstreifen, die Mannschaft aufs Feld führen und auch mitspielen. Das Spiel gegen Phönix gewann sein Team übrigens mit 2:1.

