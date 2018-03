vor 54 Min.

Der Traum vom schnellen Geld mit den Drogen

Ein Dealer aus Landsberg fliegt in Lindau mit Hunderten Ecstasy-Pillen auf. Vor Gericht macht er reinen Tisch. Seine „Geschäftspartner“ haben auch Ärger mit der Justiz.

Um 223 Ecstasy-Tabletten und 160 Gramm Marihuana ging es jetzt in einer Verhandlung vor dem Landsberger Amtsgericht. Sie endete für den 25-jährigen Angeklagten wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und zusätzlich wegen acht Fällen des Handels mit Rauschgift mit einer Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Hinter Gitter muss er nicht, denn die Strafe wird für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Der Mann hatte nach Überzeugung des Gerichts am 26. August 2017 bei einem Bekannten die 223 Tabletten erworben. Er wollte den Großteil der Drogen gewinnbringend verkaufen und den Rest selbst einnehmen.

Der Mann will vor der Polizei flüchten

Der 25-Jährige brauchte Geld: Nach einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und einer Alkoholfahrt soll er finanziell in eine Schieflage geraten sein. Die ins Auge gefasste Beschaffung von möglichst viel Geld ging aber total daneben: Der Mann wurde nach einer durchzechten Nacht an einem Vormittag im Lindauer Hauptbahnhof von der Polizei aufgegriffen, als er in den Landkreis Landsberg zurückkehren wollte. Seine Festnahme ging alles andere reibungslos über die Bühne.

Wie in der Hauptverhandlung vor dem Schöffengericht bekannt wurde, wollte der 25-Jährige abhauen. Deshalb mussten ihm mussten Handschellen und Fesseln angelegt werden. Erst dann konnte er zum Dienstgebäude der Polizei gebracht und vernommen werden. Zunächst wollte der Beschuldigte zur Sache nichts sagen, sondern einen Anwalt konsultieren – es war allerdings ein Sonntag.

Das Geschäft auf der Techno-Party läuft nicht

Dann fand der Mann seine Sprache doch noch wieder, nachdem die Beamten die 223 Ecstasy-Pillen im Rucksack den Mannes gefunden hatten. Wie er im Verhör angab, habe er die synthetischen Drogen auf Kommission von einem Bekannten aus der Nachbarschaft erhalten, um diese gewinnbringend zu verkaufen. Gute Geschäfte hatte er sich in Lindau auf einer Techno-Party erhofft. Fehlanzeige: Es kamen nur wenige Leute und kaum jemandem stand der Sinn nach Ecstasy.

Das Rauschgift wurde sichergestellt. Es stammte aus dem 1000-Stück-Kontingent des Landsberger Bekannten. Von ihm soll der Mann 2017 weiteren „Stoff“ erstanden haben: 160 Gramm Marihuana in acht Monaten. Das Kraut“ verkaufte er für zehn Euro je Gramm an eine Reihe von Abnehmern, wie er angab. Beide Straftaten räumte der Mann gegenüber der Polizei ein.

Die anderen Beschuldigten sind in Berufung gegangen

Im Januar 2018 wollte er von dem „Marihuana-Delikt“ nichts mehr wissen. Warum? Auf eine schlüssige Begründung wartet das Schöffengericht unter Vorsitz des hauptamtlichen Richters Alexander Kessler noch heute. Im Gerichtssaal drehte der Angeklagte den Spieß wieder um, es kam der Widerruf zum Widerruf. Plötzlich stand er wieder zu seiner Aussage, die er gegenüber der Polizei in Lindau gemacht hatte.

Zu dem Fall in Sachen Ecstasy-Tabletten und Marihuana-Deal hat es zuletzt vier Verfahren gegeben. Der Bekannte erhielt eine Freiheitsstrafe, drei andere wurden zu einer Geldstrafe verurteilt. Alle Vier haben gegen das Urteil Berufung eingelegt. Denn nach ihrer Meinung stimmt alles nicht, was der 25-Jährige behauptet. Doch der will mit den Drogen „reinen Tisch“ machen: Nach seinen Angaben hat er seit Dezember 2017 kein Marihuana mehr angerührt. Andere Rauschgifte hätten ihn beim gelegentlichen Eigenkonsum nie ernsthaft interessiert.

Das Verfahren ist teuer

Bei Auflagen und Weisungen, die mit dem Urteil verbunden sind, ging das Schöffengericht auf Nummer sicher: Es stellt dem Angeklagten drei Jahre einen Bewährungshelfer zur Seite. Zudem muss er 1600 Euro Strafe zahlen, das ist die Summe, die er für das Marihuana eingenommen hat. Die Gerichtskosten und 1500 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung bleiben ihm auch nicht erspart.

