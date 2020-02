vor 26 Min.

Der Umbau der Alten Schule rückt näher

In Erpfting ist das Interesse am Dorfleben groß. Wie sich die Bewohner ehrenamtlich einsetzen

Das Interesse der Erpftinger am Geschehen im Ort ist groß. An die 80 Personen kamen zur Bürgerversammlung ins Gasthaus Zur Sonne. Oberbürgermeister Mathias Neuner referierte über aktuelle Entwicklungen, aber auch Ortssprecher Markus Salzinger und andere in Erpfting Engagierte kamen zu Wort.

Mathias Neuner berichtete, dass die Einwohnerzahl in dem Stadtteil um 21 Personen auf 1404 Einwohner abgenommen habe. Wie schon in Reisch (LT berichtete) skizzierte Neuner kurz die Finanzlage und ging auf anstehende Investitionen, die Verkehrssituation und den Wohnungsbau in Landsberg ein.

Markus Salzinger informierte darüber, dass für den Umbau der Alten Schule heuer 60000 Euro in den Haushalt der Stadt eingestellt seien. Geplant sei eine Machbarkeitsstudie, in der die Erpftinger formulierten, was sie wollen und was das Ganze koste. Dann müsse der Stadtrat entscheiden. 2020 könnte möglicherweise schon geplant werden, „und 2021, da bauen wir dann hoffentlich“. Die Alte Schule soll eine Begegnungsstätte werden mit einem Jugendraum, vielleicht einem Café und Räumlichkeiten für Vereine.

Auch für die Grundschule seien Gelder eingestellt, sagte der Ortssprecher. Oberbürgermeister Neuner konkretisierte später in der Diskussion, dass 2021 geplant werden solle und für 2022 der Baubeginn anvisiert werde. „2024 ist die Fertigstellung geplant.“ Fünf mögliche Baugebiete seien in Erpfting angedacht. Laut Markus Salzinger handelt es sich um kleine Baugebiete mit vielleicht zehn Bauplätzen.

Aktiv war der Erpftinger Arbeitskreis. Wie der südliche Dorfeingang mit Verkehrsinsel umgestaltet wurde, darüber sprach Cornelia Magg. Wichtigster Punkt: Auf die Insel wurde im November eine Silberlinde gepflanzt. „Sie soll stattlich und groß werden.“ Im Rahmen von „Landsberg 2035“ sei auch angesprochen, dass die Bushaltestelle verlegt werde. Aufgestellt werden soll auch eine weitere Mitfahrerbank, und der Römerstein, der an seinem jetzigen Platz kaum wahrgenommen werde, soll an den Fahrradweg zwischen Ellighofen und Erpfting verlegt werden. Pläne gibt es, den Platz am Kirchendenkmal aufzuwerten. „Rechts und links sollen Rosen gepflanzt werden“, sagte Magg.

Reinhard Krause kümmert sich mit dem Obst- und Gartenbauverein um die Apfelallee zwischen Erpfting und Igling, deren Pflege lange vernachlässigt worden sei. Einige Bäume müssten gefällt werden, sie sollen ersetzt werden. Krause hat sich schon damit beschäftigt, welche Sorten passen könnten.

Irene Bleicher, Sissy Kratzer und Annemarie Rötzer berichteten über das Nachbarschaftsprojekt „Wir für Erpfting“. Ein gemeinsames Mittagessen wird in regelmäßigen Abständen im Gasthof „Zur Sonne“ organisiert. Mittlerweile kämen 50 bis 60 Leute. Besuchsdienste werden angeboten und es wird darüber diskutiert, dass Wohnformen geschaffen werden, um auch altersgerechtes Wohnen möglich zu machen. Stolz sind die Aktiven der Nachbarschaftshilfe darauf, dass sie 2020 an dem Programm „Marktplatz der Generationen“ teilnehmen. (smi)

