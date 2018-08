vor 36 Min.

Die Bürger haben ziemlichen Redebedarf

Um die Innerortsbebauungspläne geht es am Sonntag bei einer Infoveranstaltung in Untermühlhausen.

Wie darf man in Zukunft bauen? In Untermühlhausen sind die Bürger nicht gut auf die Gemeinde zu sprechen. Sie veranstalten eine eigene Infoveranstaltung zum Thema Baurecht.

Von Gerald Modlinger

Was steht eigentlich in den Innerortsbebauungsplänen, die für die Penzinger Ortsteile Epfenhausen, Oberbergen, Ramsach und Untermühlhausen aufgestellt werden sollen? Die dazu von der Gemeinde gegebenen Informationen genügen offenbar vielen Bürgern aus diesen Ortschaften nicht. Und weil sie bislang eine offizielle Informationsveranstaltung zu den Regelungen für das künftige Bauen in den innerörtlichen Lagen vermissen, werden sie nun selbst aktiv: Am Sonntag, 19. August, findet ab 19 Uhr im Pfarrstadel eine Informationsrunde statt, zu der Gemeinderat Johannes Bachmeir einlädt.

Bebauungsplanverfahren sind zwar laut Gesetz öffentliche Verfahren und so werden auch in Penzing die üblichen Verfahrensschritte mit Bürgerbeteiligung und Auslegung, in deren Rahmen die Bürger Bedenken und Änderungswünsche formulieren können, eingehalten. Allerdings, meint Roland Schmidhofer, der Sprecher der Bürgergruppe aus Untermühlhausen, habe die Gemeinde über die gesetzlichen Mindeststandards hinaus nicht weiter informiert.

Kritik am Bürgermeister

Die im Juli 2017 vom Gemeinderat beschlossene Informationsveranstaltung zu den Innerortsbebauungsplänen habe nicht stattgefunden. Bei den Bürgerversammlungen im vergangenen Herbst sei lediglich über die ebenfalls vorgesehene Gestaltungserhaltungssatzung gesprochen worden. Schmidhofer sagt daher: „Der Bürgermeister soll mir mal erklären, wie ein Bürger sich zu dem Innerortsbebauungsplan äußern soll, wenn er dessen Inhalt nicht kennt.“ Denn die Planzeichnungen könnten die wenigsten Leute lesen. Und wer jetzt seine Bedenken und Änderungswünsche während der Auslegung nicht erkläre, werde später – sollte er später einmal wegen einer Bausache den Rechtsweg bestreiten wollen – keine Chance mehr haben.

Bei dem Treffen am Sonntag sollen immer wieder gestellte Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet werden, damit die Bürger durch fristgerechte Widersprüche ihre Interessen vertreten können, heißt es in der Einladung.

