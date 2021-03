vor 58 Min.

Die Corona-Ampel im Landkreis Landsberg steht wieder auf Gelb. Wie die Situation im Klinikum ist.

Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner gerechnet) ist im Landkreis Landsberg wieder unter die kritische Marke von 50 gesunken. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) beträgt der Wert am Mittwoch 48,2 (Dienstag: 53,2). Demnach sind vier Neuinfektionen hinzugekommen, die Gesamtzahl der Infizierten liegt damit bei 3055.

Am Dienstag hatte das RKI keine Neuinfektion im Landkreis Landsberg gemeldet. Auf Nachfrage unserer Zeitung hatte das Gesundheitsamt mitgeteilt, dass die positiven Befunde am Montag sehr spät übermittelt worden seien. Zu spät, um in die Statistik des RKI eingehen zu können.

Wie das Landratsamt meldet, befinden sich aktuell 100 positiv auf das Coronavirus getestete Personen in häuslicher Quarantäne (Dienstag: 109). Hinzu kommen 415 Kontaktpersonen (Dienstag: 395) , die ebenfalls zu Hause bleiben müssen.

Im Klinikum werden 16 Covid-19-Patienten behandelt

Im Landsberger Klinikum werden wie am Vortag 16 Covid-19-Patienten behandelt. Zwölf befinden sich auf der Allgemeinstation und vier auf der Intensivstation. Drei Patienten müssen laut Landratsamt künstlich beatmet werden.

Nach Angaben der Landratsamt (Stand 9. März) haben im Landkreis bislang 7132 Personen ihre Erstimpfung erhalten und 2148 ihre Zweitimpfung. (lt)

