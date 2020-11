vor 1 Min.

Die Denklinger Firma Hirschvogel tauscht ihre Geschäftsführung aus

Ab Januar haben bei Hirschvogel drei neue Geschäftsführer das Sagen. Gegenüber dem LT nennt das Unternehmen aus Denklingen die Gründe für den Umbruch.

Die Firma Hirschvogel aus Denklingen stellt ihre Geschäftsführung neu auf. Das bestätigte Unternehmenssprecherin Michaela Heinle gegenüber dem LT. Alfons Hätscher, Frank Anisits und Thomas Brücher sollen ab Januar durch drei neue Führungskräfte ersetzt werden. Gegenüber unserer Redaktion nennt Michaela Heinle die Gründe für den Umbruch.

Im Landkreis ist das Familienunternehmen der größte Arbeitgeber. Im Stammwerk in Denklingen sind rund 2000 Mitarbeiter in Vollzeit beschäftigt, weltweit sind es etwa 6000. Infolge des nahenden Vorruhestandes zweier Geschäftsführer innerhalb der kommenden zwei Jahre hätten die Gesellschafter entschieden, frühzeitig an einer einheitlichen und konsequenten Nachfolgeregelung für die Geschäftsführung zu arbeiten, erklärt Michaela Heinle.

Zwei Geschäftsführer stehen vor dem Vorruhestand

Vor dem Vorruhestand stehen Alfons Hätscher und Thomas Brücher. Weshalb wird auch die Zusammenarbeit mit Frank Anistis, dem dritten Geschäftsführer, beendet? „Nachdem das Geschäftsführungs-Trio seine Tätigkeit als ein Team begann, sich immer als ein Team verstand und auch als ein Team die Firma zum heutigen Erfolg führte, empfanden es die Gesellschafter als konsequent, die Nachfolge nun an ein komplett neues Team zu übergeben“, so Michaela Heinle. Nun sei der ideale Zeitpunkt für eine Übergabe gekommen, die aus einer Position der Stärke heraus erfolge. Alle drei scheidenden Geschäftsführer hätten in den vergangenen Jahren das Unternehmen „hervorragend aufgestellt“ und auch die Corona-Krise „ausgezeichnet bewältigt“.

Die Firma Hirschvogel aus Denklingen bekommt die Corona-Krise zu spüren. Bild: Julian Leitenstorfer (Archiv)

Der Automobilzulieferer bekam die Auswirkungen der Pandemie massiv zu spüren. Im Juni rechnete das Unternehmen mit einem deutlichen Rückgang des Umsatzes, der im Jahr 2019 bei 1,23 Milliarden Euro lag. Bei der Arbeitsagentur wurde schon zuvor „vorsorglich bis Ende 2020“ Kurzarbeit angemeldet. Im dritten Quartal sei das Geschäft aber zurückgekehrt, sagt Michaela Heinle. Seit September befänden sich die meisten Hirschvogel-Standorte fast wieder auf dem geplanten Abrufniveau: „In China und Mexiko lagen die Kundenabrufe sogar deutlich vor September bereits wieder auf Vorkrisen-Niveau. So konnte auch seit Oktober die Kurzarbeit an allen deutschen Standorten wieder ausgesetzt werden.“ Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung sei vor Kurzem außerdem entschieden worden, in Denklingen den Bau eines neuen Bürogebäudes mit Betriebskantine im kommenden Jahr wieder fortzusetzen. Das Vorhaben war Anfang des Vorjahres gestoppt worden.

Auf die Firma Hirschvogel warten große Herausforderungen

Auch die Aussichten für das Jahresende und die ersten Monate im neuen Jahr sähen aktuell relativ gut aus. Allerdings stehe das Unternehmen auch vor Herausforderungen. Heinle nennt etwa den Wandel zur E-Mobilität, den damit verbundenen reduzierten Bedarf an Komponenten für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor sowie den stetigen Preis- und Kostendruck als Beispiele. Zudem rechne das Unternehmen damit, dass sich die Situation durch die dynamische Corona-Lage jederzeit wieder ändern könnte.

Das derzeitige Geschäftsführer-Trio ist seit Anfang 2012 im Amt. Frank Anisits ist für die Produktion verantwortlich, Thomas Brücher für die Bereiche Einkauf, Entwicklung sowie Vertrieb und Hermann Hätscher für Personal und Finanzen. Ihre Nachfolger sollen noch in diesem Monat durch eine Pressemitteilung bekannt gegeben werden. „Oberstes Ziel ist der Erhalt und die Sicherung einer langfristigen Perspektive für die Hirschvogel-Mitarbeiter“, sagt Sprecherin Michaela Heinle. Dabei spielten Kontinuität, Standorttreue und Werteorientierung eine maßgebliche Rolle.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen