vor 18 Min.

Die Landesausstellung kann 2024 nach Landsberg kommen

Das Landsberger Stadtmuseum (links) wird nun saniert und soll 2024 auch die bayerische Landesausstellung beherbergen. Das hat der Stadtrat am Mittwochabend beschlossen.

Der Landsberger Stadtrat hält an „Räuber und Banditen“ fest und das Stadtmuseum soll bis 2024 saniert werden. Auch zum Landratsamt gibt es jetzt eine klare Entscheidung.

Von Gerald Modlinger

Die „Räuber und Banditen“ – so der Titel der 2024 geplanten Bayerischen Landesausstellung – sind in Landsberg willkommen: Mit einer 18:10-Mehrheit hat der Landsberger Stadtrat am Abend den Vertragsentwurf zwischen der Stadt und dem Haus der Bayerischen Geschichte zugestimmt. Noch eindeutiger fiel das Ja des Stadtrats für die Sanierung des Museumsgebäudes beziehungsweise ehemaligen Jesuitengymnasiums aus. Dafür sprach sich das Gremium einstimmig aus. Dort soll nach der Landesausstellung eine neue Dauerausstellung zur Stadtgeschichte präsentiert werden.

Den großen Wurf wird es am Penzinger Feld nicht geben

Klarheit besteht seit der Stadtratssitzung auch zum geplanten Bau einer Außenstelle des Landratsamts am östlichen Stadtrand: Mit 20:8 Stimmen fasste der Stadtrat den vom Landratsamt gewünschten Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan, der den Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes auf dem Penzinger Feld an der Münchener Straße vorsieht.

Abgekommen ist der Stadtrat jedoch von seiner früheren Überlegung, das gesamte 23 Hektar große Gebiet zwischen Fachmarktzentrum, Autobahn und Münchener Straße zu einem Gewerbegebiet zu entwickeln.

Themen folgen