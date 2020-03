vor 17 Min.

Die OB-Wahl in Landsberg birgt viel Zündstoff

Beim Kandidatencheck der Landsberger Mitte zur OB-Wahl im voll besetzten Stadttheater präsentieren sich die vier Bewerber. Vor allem zwischen Amtsinhaber Mathias Neuner, Doris Baumgartl und Felix Bredschneijder gehen die Meinungen auseinander.

Von Dagmar Kübler

Wer soll Oberbürgermeister in Landsberg werden? Im voll besetzten Stadttheater konnten sich die Bürger dazu eine Meinung bilden, jedoch hatten sich viele schon vorher entschieden. Auf eine entsprechende Nachfrage von Moderatorin Bianca Jetzelsperger hob eine deutliche Mehrzahl der Besucher die Hand. Geladen hatte die Landsberger Mitte, von der auch die meisten Fragen stammten. Jedoch kamen auch die Bürger zu Wort. Gleich die erste Bürgerfrage sorgte für Zündstoff.

Das Pflugfabrik-Gelände sorgt für eine Kontroverse

„Was sind die größten Fehler, die man OB Neuner anlasten kann?“ Die Antworten der Kandidaten warfen gleichzeitig die großen Themen auf, bei denen es politisch brodelt: Das ehemalige Pflugfabrik-Gelände und die mangelnde Umsetzung von Beschlüssen. Laut Doris Baumgartl (UBV) sei es ein Fehler gewesen, das Vorkaufsrecht bei der Pflugfabrik nicht ausgeübt zu haben. Felix Bredschneijder ( SPD ) kritisierte die laufende Entwicklung des Projekts, Moritz Hartmann (Grüne) griff die Frage auf, wie es nach Beschlüssen des Stadtrats dann weitergeht: „Sachen werden entschieden, dann hakt es an der Umsetzung.“ Oberbürgermeister Mathias Neuner hatte nicht nur bei dieser Frage die Rolle des (Titel)-Verteidigers, der erklärte und klarstellte. Zur Pflugfabrik: „Die Stadt hätte sich extrem verhoben, wenn sie das Projekt selbst gemacht hätte.“ Er stellte das Gesamtvolumen des Projekts von 500 Millionen Euro dem Haushalt von 90 Millionen und einer freien Finanzspanne von zehn bis 15 Millionen gegenüber. Beim Lechsteg sei ein Teil des Stadtrats eingeknickt , „aber manche Dinge muss man eben durchziehen“. Im Übrigen laufe das Projekt, es habe sich nichts geändert und man müsse froh sein, dass es einen Kulturbau gebe. Zur Beschlusslage räumte Neuner ein: „In der Tat dauert manches länger. In der Verwaltung arbeiten auch nur Menschen.“

Im Verlauf positionierten sich vor allem Bredschneijder und Baumgartl gegen Neuner. So wünschte sich der SPD-Mann den Stadtbus in städtischer Hand, während Neuner dies vehement ablehnte. Der Grund: Der momentan dafür zuständige Landkreis trage die Hälfte des Defizits von jährlich 800.000 Euro. Während Neuner beim Wohnungsbau auch Investoren zum Zuge kommen lassen will, plädierten Bredschneijder und Baumgartl eher für eigene Projekte. Baumgartl : „Wir dürfen Grund und Boden nicht hergeben für spekulative Wohnprojekte.“ Zudem kritisierte sie, dass die Stadt seit 2016 keine Sozialwohnungen gebaut habe. Baumgartl will eine städtische Wohnungsbaugesellschaft, Neuner nicht, denn Wohnungsbauzuschüsse würden nur direkt an Kommunen, jedoch nicht an Kommunalunternehmen gezahlt. Um diesen Sachverhalt, zu dem Uneinigkeit besteht , zu klären, hat Hartmann nun die Initiative ergriffen und über seinen Bruder, den Landtagsabgeordneten Ludwig Hartmann , eine Anfrage an den Landtag gestellt.

Kostenloser Bus und jedes Jahr einen Radweg

Beim Thema Verkehr will Baumgartl als schnelle Lösung den Stadtbus ein Jahr kostenlos anbieten und jedes Jahr einen Radweg umsetzen. Sie hätten sich einen Verkehrsentwicklungsplan rechtzeitig zur Wahl gewünscht, damit die Wähler darüber abstimmen können. Während Hartmann mehr auf Rad- und Fußverkehr setzt und einen Radweg an der Neuen Bergstraße will, will Baumgartl Alternativen für eine Umgehungsstraße prüfen, eine neue Straße müsse als Möglichkeit offenbleiben. Einig waren sich alle Bewerber in der Ablehnung eines Straßenbaus durch den Wildpark oder die Krachenbergschlucht. Bredschneijder plädierte auch dafür, für neue Baugebiete einen Mobilitätssteckbrief auszustellen, der erklärt, wie viel Verkehr dadurch entstehe und wo er hinfließe.

Ein "Klimabürgermeister" für Landsberg

Das Thema Klimaschutz siedelten alle Kandidaten hoch an. Neuner will gar das Amt des Dritten Bürgermeisters statt wie bisher mit einem „Kulturbürgermeister“ mit einem „Klimabürgermeister“ besetzen. Dazu Bredschneijder: „Das muss Chefsache sein.“

Verbesserungsbedarf sahen die Zuhörer beim Nachtleben, fast alle Hände gingen auf diese Frage hoch. Einigkeit bestand bei den Kandidaten darüber, dass das Sportzentrum an seinem Platz bleiben und um eine Dreifachturnhalle erweitert werden soll. Neuner versprach ein Parkhaus am Eisstadion, damit die Besucher beim Parken nicht mehr durch den Schlamm laufen müssen.

Auf die Frage der Historikerin Edith Raim nach der Zukunft der Gedenkarbeit, plädierte Hartmann dafür, Gedenkorte zugänglich zu machen. Für den Gedenkraum am historischen Rathaus machte sich dagegen Neuner stark.

Und wer wer soll Zweiter Bürgermeister werden?

Zuletzt noch die Frage, wen sich die Kandidaten als Zweiten Bürgermeister wünschten. Neuner : „ Petra Ruffing “. Hartmann: „Eine neu eingewählte Frau.“ Bredschneijder: „ Doris “. Baumgartl : „Ein Mann, dann ist die Parität hergestellt.“

Ob die Zuschauer nach fast drei Stunden schlauer waren? Spürbar war jedenfalls ein gewisser Unmut, vor allem beim Lechsteg gab es Grummeln. Zufrieden sind derzeit längst nicht alle und viele Themen brennen.

