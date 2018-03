vor 59 Min.

Die Prognose: Noch mehr Autos

Ein aktualisiertes Gutachten für die Ortsdurchfahrt in Eresing liegt jetzt vor. Und die Experten geben auch ein paar Tipps.

Von Romi Löbhard

Vor ziemlich genau einem Jahr hat der Eresinger Gemeinderat beschlossen, das aus dem Jahr 2011 stammende Verkehrsgutachten hinsichtlich der Verkehrsströme aktualisieren und neu hochrechnen zu lassen. Der Auftrag wurde an ein auf Verkehrsplanung spezialisiertes Ingenieurbüro vergeben. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellten Christoph Hessel und Tobias Kölbl vom gevas-Standort München die Ergebnisse vor.

Im Jahr 2030 könnten es schon 8800 Fahrzeuge am Tag sein

Die Messung/Verkehrszählung fand am 12. Oktober vergangenen Jahres statt, „weil erfahrungsgemäß im Oktober eine vergleichsweise hohe Belastung vorliegt“, erklärte Hessel. Fünf Messpunkte, von der südlichen Ortseinfahrt bis zum Abzweig St. Ottilien (Kreisverkehr), seien eingerichtet gewesen, um zu den Verkehrsströmen detaillierte Aussagen machen zu können.

Während der 24-Stunden-Messung wurden in der Hauptstraße 7600 Kfz-Bewegungen gezählt. Als Prognose bis 2030 nannte Hessel 8800 Fahrzeuge in der Hauptstraße, was einem Zuwachs von 16 Prozent entspreche. Grundsätzlich sei dazu zu sagen, so Hessel, dass es immer mehr Autos gibt, die Fahrleistung aber in gleichem Maß abnimmt.

Mit einer Umfahrung des Ortes würden sich die Verkehrsbelastungen im Ortsgebiet stark reduzieren, erklärte der Fachmann. „Eine Entlastungswirkung ist da, das Ziel einer Umfahrung wäre erreicht.“ Das Bauwerk (Umfahrung) sei allerdings nach verschiedenen Gesichtspunkten noch zu prüfen.

Versetzte Einmündungen an der Schwabhauser Straße

Erste Empfehlungen für die Knotenpunktgestaltung, falls die Umfahrung gebaut wird, waren beispielsweise ein Bypass am Kreisverkehr St. Ottilien, für Autofahrer aus Richtung Geltendorf, die damit schnell auf die Umgehung geleitet werden. Bei der Kreuzung der Umfahrung mit der Schwabhauser Straße schlug Hessel versetzte Einmündungen vor. Dadurch sei mit weniger Konfliktverkehr zu rechnen. Ein Versatz auch bei der Schöffeldinger Straße, dazu eine Dreiecksinsel, waren weitere Tipps des Ingenieurs. In der Ortsdurchfahrt könnten nach Abschluss der Bauarbeiten für die Umfahrung verkehrsberuhigende Gestaltungselemente eingebracht werden.

Der Gemeinderat nahm die Ausführungen zur Kenntnis, und beschloss, dass das jetzt vorliegende Verkehrsgutachten in allen politischen Gremien und im Arbeitskreis Verkehr diskutiert werden sollen. Ende April oder Anfang Mai soll es wieder in den Gemeinderat kommen.

