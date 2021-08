Dießen

vor 11 Min.

ASG: Jetzt wird das Gymnasium in Dießen erweitert

Plus Bald will der Landkreis am nördlichen Ortsrand von Dießen mit dem Bau beginnen, um das Ammersee-Gymnasium G9-tauglich zu machen. Der Anbau soll so viel kosten, wie damals der komplette Neubau.

Von Gerald Modlinger

Am nördlichen Ortsende von Dießen beziehungsweise Lachen kündigen sich größere Veränderungen im Ortsbild an. Denn die geplante Erweiterung des Ammersee-Gymnasiums (ASG) nimmt Gestalt an. In der Sitzung des Ferienausschusses des Dießener Gemeinderats wurden hierzu konkrete Überlegungen vorgetragen. Das Gremium beschloss, den Bebauungsplan auf der Grundlage der vorgelegten Planentwürfe zu ändern.

