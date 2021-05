Dießen: Der Spiegelstreifer meldet sich

Nach Zusammenstoß mit einem anderen Auto hat ein Unfallverursacher auf den Unfallbeteiligten gewartet. Warum die beiden nicht zusammentrafen und es eine Anzeige wegen Unfallflucht gibt.

Am Donnerstag kam es auf der Staatsstraße 2056, zwischen Fischen und Dießen am Ammersee, zu einem Unfall mit Unfallflucht. Zwei Fahrzeuge hatten sich im Begegnungsverkehr an den jeweils linken Außenspiegeln berührt, wodurch es zu Sachschäden an den jeweiligen Spiegeln kam. Hierüber haben wir bereits berichtet, denn die Polizei suchte nach Zeugen des Vorfalls. Jetzt hat sich der Unfallverursacher gemeldet, dabei kommt eine kuriose Situation zu Tage.

In entgegengesetzten Richtungen gewartet

Am Samstag meldete sich nun der Unfallverursacher nach Angaben der Polizei eigenständig bei der Polizeiinspektion Dießen, nachdem er in der Zeitung von dem Vorfall am Donnerstag gelesen hatte. Wie sich letztlich herausstellte, hatte nicht nur der Anzeigenerstatter nach dem Zusammenstoß gewartet, sondern auch der flüchtige 89-jährige Echinger mit seinem blauen Nissan. Auch sein Spiegel war bei dem Zusammenstoß deutlich beschädigt worden. Da beide Unfallbeteiligten laut Polizeibericht jedoch in entgegengesetzter Richtung aufeinander warteten und keiner der beiden direkt an die Unfallstelle zurückkehrte, fanden die beiden nicht zusammen. Der Echinger trat letztlich seine Heimfahrt an, ohne sich bei der Polizei zu melden.

Ihn erwartet dennoch eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht, die Staatsanwaltschaft Augsburg wird hierüber entscheiden. (lt)

