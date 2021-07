Dießen

10:53 Uhr

Dießen: Rührt sich im „Drei Rosen“ bald wieder was?

Plus Auf dem Grundstück an der Schützenstraße will der Markt Dießen Wohnungen bauen. Doch jetzt kommt eine Diskussion darüber auf, was bis dahin mit dem früheren Gasthof passieren soll

Von Gerald Modlinger

Auf dem Gelände des leer stehenden Gasthofs „Drei Rosen“ in Dießen sollen Wohnungen errichtet werden. Doch bis dort jemand einziehen kann, wird noch einige Zeit ins Land gehen. Jetzt wird in Dießen über Zwischennutzungen nachgedacht. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde der aktuelle Sachstand erörtert.

