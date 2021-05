Polizei nimmt Exhibitionisten in Dießen fest

In Dießen belästigt ein Exhibitionist zwei Frauen. Wenig später wird er von der Polizei festgenommen.

Am Montagabend hat die Dießener Polizei einen Exhibitionisten festgenommen, der zuvor zwei junge Frauen belästigt hatte.

Wie die Polizei meldet, war der 36-Jährige, der in Zürich in der Schweiz lebt, gegen 20.30 Uhr in der Jahnstraße den beiden 20 und 21 Jahre alten Frauen aus dem Landkreis Weilheim hinterher gegangen. Als sie dann in ihren Wagen einsteigen wollten, blieb der Mann wenige Meter vor den beiden Frauen stehen und befriedigte sich selbst.

Die jungen Frauen informierten die Polizei, die nach dem Mann fahndete und ihn kurze Zeit später festnahm. Nach der Durchführung polizeilicher Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 36-Jährige wieder entlassen. (lt)

Lesen Sie dazu auch: