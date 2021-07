Eching

11:05 Uhr

Mückenplage in Eching: Kommt sie noch oder fällt sie aus?

Karl Heinzinger sucht auf einer Feuchtwiese beim Fußballplatz nach Mückenlarven. Mit dem Verein „Mückenplage? Nein, Danke!“ will er den Kampf gegen die Schnaken in Eching aufnehmen. Momentan wird die Lage allerdings noch nicht als besonders kritisch angesehen.

Plus Momentan ist die Schnaken-Lage in Eching offenbar noch ganz erträglich. Doch was zu tun ist, darüber gehen die Meinungen etwas aneinander. Was das laufende Monitoring aussagt.

Von Gerald Modlinger

Kommt jetzt noch die bislang ausgebliebene, aber nach den niederschlagsreichen Mai- und Juniwochen bereits befürchtete Mückenplage am Ammersee? Wie in dieser Situation verfahren werden soll, wird im Raum Eching unterschiedlich gesehen. Bürgermeister Siegfried Luge sah bislang wenig Anlass und Möglichkeiten, gegen stechende Insekten vorzugehen. Derzeit läuft in Eching ein Monitoringverfahren. Der Verein „Mückenplage? Nein, Danke!“ will nun in eigener Initiative tätig werden.

