Ein Anbau und eine Sportanlage für die Schule in Rott

Plus Die Offene Ganztagsschule in Rott soll Außensportanlagen und einen Anbau für die Mittagsversorgung bekommen. Was genau geplant ist.

Von Christian Mühlhause

An der Grund- und Mittelschule in Rott können die Schüler den offenen Ganztag besuchen und werden auch am Nachmittag betreut. Teil des Angebots ist auch ein Mittagessen. Hier besteht aber ebenso Handlungsbedarf wie bei den Außenanlagen für den Sportunterricht. Mit den Themen befasste sich der Gemeinderat Rott in seiner vergangenen Sitzung.

Bürgermeister Fritz Schneider informiert auf Nachfrage des Landsberger Tagblatts, dass ein Anbau für „vernünftige Bedingungen“ für die Grund- und Mittelschüler sorgen soll. „Derzeit stehen während des Mittagsessens in einem Gang der Schule Tische und Bänke und auch der Physikraum wird genutzt. Zudem ist der Raum für die Essensausgabe sehr klein.“ Derzeit erfolge die Speisung der 60 Nutzer in zwei Schichten, erklärt der Bürgermeister. Die Nachfrage nach dem offenen Ganztag und der damit verbundenen Verpflegung erhöhe sich aber, so Schneider. Dem wolle die Gemeinde Rechnung tragen.

An der Schule in Rott soll unter anderem eine Laufbahn gebaut werden

Bereits sein Vorgänger Quirin Krötz habe das Thema angestoßen, und es habe auch eine Genehmigung für das Projekt vorgelegen. Weil aber nachträglich der Wunsch geäußert worden sei, auch einen Spielplatz zu errichten, sei es zu Verzögerungen gekommen und die schulaufsichtsrechtliche Genehmigung erloschen. „Ich musste das Thema noch mal neu aufrollen“, so Fritz Schneider. In der vergangenen Gemeinderatssitzung holte er sich nochmals grünes Licht.

Beschlossen wurde zudem, dass auch eine Laufbahn und eine Weitsprunggrube gebaut werden sollen. „So garantieren wir, dass vernünftiger Schulsport stattfinden kann, was für den Erhalt des Standorts wichtig ist“, betont der Bürgermeister. Rott gehört zum Schulverband Fuchstal. In Rott selbst besuchen Schüler bis zur achten Klasse die Bildungseinrichtung. Zunächst sollten die Sportanlagen beim Schulgebäude platziert werden, was auf Wunsch der Rektorin wieder verworfen worden sei, so Schneider. „Ich verstehe den Wunsch. Wenn die Schüler während des Unterrichts die ganze Zeit rausschauen, zu jenen, die Sport machen, ist das nicht optimal.“

Für das Projekt wird ein Förderantrag gestellt

Uneins waren sich die Gemeinderäte in der Sitzung darüber, an welcher Stelle die Platzierung alternativ erfolgen solle. „Es gab deswegen einen Ortstermin. Wir haben entschieden, dass die Anlage am südlichen Rand des Fußballübungsplatzes errichtet werden soll“, informiert Fritz Schneider. Der Standort sei geeignet, weil es dort keine Verschattung gebe und nicht zu befürchten sei, dass Moos wachse, fügt er hinzu.

Während des Telefonats mit dem LT hat Schneider Grund zur Freude: Per Mail kommt die schulaufsichtsrechtliche Genehmigung. Im nächsten Schritt wird nun laut Rathauschef ein Förderantrag für das Projekt gestellt. „Die Kostenschätzung liegt für den Anbau und die Außensportanlagen bei rund 360000 Euro. Wenn wir die Fördersumme kennen, entscheiden wir, ob wir es umsetzen“, erläutert er das weitere Vorgehen. Dass die Kommune und nicht der Schulverband die Baukosten trägt, liegt daran, dass das Gebäude der Gemeinde Rott gehört.

