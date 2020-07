00:30 Uhr

Ein Beirat fürs Stadtmuseum

Das Team unterstützt die Zeitgeschichte

Der Bildungs-, Sozial- und Kulturausschuss des Landsberger Stadtrats hat den wissenschaftlichen Beirat für die Neukonzeption der zeitgeschichtlichen Abteilung im Stadtmuseum berufen.

Zu den Beiratsmitgliedern gehört laut Mitteilung Prof. em. Dr. Karl Filser, ehemaliger Lehrstuhlinhaber der Geschichtsdidaktik an der Universität Augsburg, Mitherausgeber des Bandes „ Landsberg in der Zeitgeschichte. Zeitgeschichte in Landsberg“ (2010). Dr. Christoph Kreutzmüller ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Gedenk- und Bildungsstätte „Haus der Wannseekonferenz“ und einer der Kuratoren der neuen Dauerausstellung im Jüdischen Museum Berlin. Dr. Anna Ullrich arbeitet am Institut für Zeitgeschichte, Zentrum für Holocaust-Studien, sie ist Projektkoordinatorin der European Holocaust Research Infrastructure (EHRI). Jutta Fleckenstein ist stellvertretende Direktorin am Jüdischen Museum München. Dr. Jascha März ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Stiftung Bayerischer Gedenkstätten.

Aus dem Ausland ergänzt das Team Abraham J. Peck Ph.D., der Zeitgeschichte an der University of Southern Maine unterrichtet und persönlich mit Landsberg verbunden ist: Er ist eines der im Landsberger DP-Lager (Displaced-Person-Camp) geborenen Kinder.

Der wissenschaftliche Beirat berät die Museumsleiterin in fachlichen Fragen und bringt seine Expertise insbesondere zu Fragen des wissenschaftlichen und didaktischen Konzepts der zeitgeschichtlichen Abteilung ein. Eine erste Sitzung des Gremiums soll nach den Sommerferien einberufen werden. Die Ausschussmitglieder waren sich laut Mitteilung der Stadt zudem einig, bürgerschaftliches Engagement durch flankierende Öffentlichkeitsarbeit in das Neugestaltungsprojekt einzubinden. (lt)

Themen folgen