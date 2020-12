19:57 Uhr

Ein Dinner im Camper ist möglich - aber nicht wie geplant

Sophia Albrecht hatte eine besondere Idee. Vor dem Schongauer Brauhaus sollten Gäste in gemieteten Wohnmobilen mit einem Drei-Gänge-Menü verwöhnt werden. Doch kurz vor dem Start wurde die Aktion verboten.

Von Dominik Stenzel

Seit Anfang November dürfen Restaurants in der Region Speisen und Getränke nur noch zum Liefern oder Abholen anbieten. Sophia Albrecht, Auszubildende zur Eventmanagerin im Schongauer Brauhaus, hatte sich daher eine besondere Aktion überlegt: Gäste sollten auf dem Parkplatz der Gaststätte Wohnmobile mieten können und Drei-Gänge-Menüs direkt ans Fahrzeug geliefert bekommen. Das Landratsamt hatte zunächst grünes Licht gegeben – in letzter Minute die Aktion dann aber doch noch verboten. Für die 19-Jährige ist das nicht nur eine herbe Enttäuschung, sondern auch aus finanzieller Sicht ärgerlich. So schnell gibt sie aber nicht auf.

Am Freitag vor dem ersten Adventswochenende – das Landratsamt Weilheim-Schongau hatte Sophia Albrechts Konzept zuvor befürwortet – war vor dem Schongauer Brauhaus alles angerichtet. Der Parkplatz war weihnachtlich dekoriert, ein Wohnmobilvermieter aus der Stadt hatte die acht Camper dorthin gebracht und Mietverträge für die Gäste vorbereitet. In den Fahrzeugen, die nach der Nutzung gründlich desinfiziert werden sollten, hätten bis zu sechs Personen aus zwei Haushalten Platz gehabt.

Landratsamt verbietet Mietcamper kurz vor Start der Aktion

Doch am Mittag meldete sich dann erneut das Landratsamt mit einer E-Mail bei Sophia Albrecht und verwies auf eine Stellungnahme des Bayerischen Wirtschaftsministeriums. Ein Parkplatz vor einem Restaurant gehöre zwar in der Regel nicht zum Außenbereich des jeweiligen Betriebs, allerdings sei ein Verzehr der Speisen nur im eigenen Fahrzeug möglich. Wenn ein Wohnmobil vom Gastronomiebetrieb gestellt werde, handle es sich auch um einen Teil des Gastronomiebetriebs.

„Meine ganze Arbeitszeit zur Unterstützung der Gastronomie wurde an einem Freitagmittag zunichtegemacht“, klagt Sophia Albrecht, die in Denklingen wohnt und nach eigenen Angaben viel Zeit in die Organisation des Events gesteckt hat. „Gastronomen müssen aktuell nach jeder Möglichkeit Ausschau halten, um Geld zu verdienen, und dann so etwas?“ Im Vorfeld sei die Idee zu ihrem Wohnmobilbiergarten gut angekommen – sogar Radio- und Fernsehsender hatten berichtet.

Gäste dürfen im eigenen Wohnmobil kommen

Mitarbeiter, die sich eigentlich in Kurzarbeit befinden, seien über die anstehende Aktion informiert und genug Lebensmittel bestellt worden. Einen Teil habe das Schongauer Brauhaus weitergegeben oder verschenkt. Sophia Albrecht, deren Eltern das Schongauer Brauhaus betreiben, beziffert den finanziellen Schaden auf mehrere Tausend Euro.

Ganz abblasen musste sie die Aktion aber nicht. An den Adventswochenenden können sich Gäste nach vorheriger Bestellung von Donnerstag bis Sonntag vor dem Schongauer Brauhaus mit einem Drei-Gänge-Menü bewirten lassen – allerdings nur im eigenen Camper oder Auto. „Das Problem ist, dass ich die Wohnmobile nicht vermitteln darf“, sagt Sophia Albrecht. Die abgespeckte Version des Wohnmobil-Dinners werde ebenfalls gut angenommen – vor allem an den Samstagen gebe es schon jetzt viele Reservierungen. Auf der Karte befinden sich Vorspeise, Hauptspeise – zur Wahl stehen etwa Spanferkelrollbraten, Hirschgulasch oder knusprige Gans – sowie Nachspeise, dazu gibt es einen Sixpack Brauhaus Bier oder andere Getränke.

Sophia Albrecht hat inzwischen Klage eingereicht

Insgesamt sei die Aktion vor dem Brauhaus aber lediglich halb so groß, wie zunächst angedacht. Es habe nun einmal nicht jeder ein eigenes Wohnmobil, sagt Sophia Albrecht. Außerdem stünden einige der Miet-Camper weiterhin vor dem Brauhaus – denn die Denklingerin hat die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass das geplante Wohnmobil-Dinner an den verbleibenden Wochenenden doch noch in vollem Umfang stattfinden kann. Inzwischen hat die 19-Jährige beim Verwaltungsgericht Klage gegen den Bescheid eingereicht und möchte damit erreichen, dass dieser aufgehoben wird. Deswegen nimmt Sophia Albrecht auch weiterhin „theoretische Reservierungen“ für die Mietcamper entgegen.

