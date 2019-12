Eine herrliche Komödie über den Theaterbetrieb

Plus Das Metropoltheater München gastiert in Landsberg. Die Inszenierung hat witzige Dialoge und schräge Figuren. Man erfährt viel von den Leiden eines jungen Schauspielers.

Selten so viel gelacht im Theater. Köstliche Dialoge, schräge Figuren, witzige Inszenierung: Das Metropoltheater gastierte in Landsberg mit einer äußerst kurzweiligen Interpretation von „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ nach einem Roman von Joachim Meyerhoff. Literaturverfilmungen im Kino sind so eine Sache.

Dichter, treffender und pointierter

In der Regel werden sie der Komplexität und Hintergründigkeit eines Werks kaum gerecht. Bei Bühnenadaptionen im Metropol Theater scheint es oft genau umgekehrt: Durch ihre Auswahl und Zuspitzung wird die Vorlage im Idealfall komprimiert und wirkt dadurch viel dichter, treffender und pointierter.

Joachim Meyerhoff ist heute ein vielfach ausgezeichneter Schauspieler und anerkannter Schriftsteller, der sein Leben - das Aufwachsen in der Psychiatrie seines Vaters, seinen Amerikaaufenthalt, den Unfalltod seines Bruders, seine Anfänge als Schauspieler an der Otto-Falckenberg-Schule in München sowie seine folgende Provinzschaupielerkarriere - in vier Romanen („Alle Toten fliegen hoch 1-4“) verarbeitet hat. Um die dritte (Münchner) Episode geht es in „diese Lücke“.

Ein verklemmter Tollpatsch

Ein junger Mann besteht eher zufällig und halb widerwillig, halb sehnsuchtsvoll, die Aufnahmeprüfung an der renommierten Schauspielschule und zieht für die nächsten drei Jahre bei seinen exaltierten, großbürgerlichen, trinkfesten Großeltern in Nymphenburg ein. Innerlich alles andere als gefestigt, muss er sich einerseits dem körperlich und seelisch herausfordernden Theaterbetrieb öffnen (was er immer wieder mehr oder weniger naiv boykottiert) und sich andererseits den (Alkohol-)Ritualen und Marotten der Großeltern beugen.

James Newton ist nicht nur aufgrund seiner Größe (Joachim Meyerhof ist 1,90 Meter groß) eine Idealbesetzung. Sein Spiel changiert hervorragend zwischen Tollpatsch, Verklemmung, innerer Zerrissenheit, Orientierungslosigkeit sowie der Bemühung um Anerkennung einerseits und fast schon anarchistischer Ignoranz andererseits. Die Entscheidung der Regie (Gil Mehmet) ständig zwischen Erzähl- und Spielebene zu wechseln verleiht der Geschichte Rasanz und Humor. Auch das Bühnenbild (Christl Wein) als verschiebbare Bühne auf der Bühne ist optimal gelöst, mit wenigen Hockern und Stühlen wechseln, die Orte fließend von der Schule zur großelterlichen Wohnung. Stefan Noelle intoniert das Geschehen dezent an der Percussion im Hintergrund.

Die heimlichen Stars des Abends

Heimliche Stars des Abends sind die skurrilen Großeltern, „auf exotische Weise kultiviert“. Wie Lucca Züchner die sehr spezielle, theatralische Großmutter mimt, ist einfach wunderbar. Nebenbei überzeugt sie auch noch als haarfixierte Improvisations-Lehrerin Gretchen Kinski sowie in weiteren Rollen. Auch Thorsten Krohn als intellektueller Großvater mit allerlei altersbedingten Gebrechlichkeiten, dann wieder als verquaster Schauspielschuldirektor mit Ticks, als grantiger Zoowärter oder als Aikidolehrer überzeugt in allen Rollen.

Die hervorragende Truppe wird ergänzt durch Vanessa Eckart, Luiza Monteiro, Oliver Mirwaldt und Aydin Aydin.

Der Protagonist reibt sich an der Theaterwelt mit all ihren Oberflächlichkeiten, mit all den kleinen und großen Egos, mit der Diskrepanz zwischen alles offenbarender Körperlichkeit und privater Bedeutungslosigkeit, zwischen echt und unecht. Kaum ein Klischee wird ausgelassen. Eigentlich eine klassische Coming-of-Age-Geschichte im Theatermilieu.

Die Sehnsucht der Figur des Meyerhoff nach echten Gefühlen, dieses „sich selbst beim Leben zuschauen“, die Suche nach der Antwort auf „diese entsetzliche Lücke“, das ganze innere Drama des Erzählers wird in Gil Mehmets Version der Geschichte mittels Ironie und Humor aufgefangen. Eine großartige Komödie.