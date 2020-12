Einkaufen vor dem Lockdown: Hilfe in schweren Zeiten

Plus Vielen Menschen kaufen vor dem Lockdown in Landsberg ein und halten sich dabei an die Vorschriften. Den Einzelhändler hilft das, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

In der Landsberger Innenstadt und am Fachmarktzentrum war am Samstag einiges los. Trotz steigender Corona-Zahlen. Viele Kunden wollen dem örtlichen Einzelhandel vor dem harten Lockdown helfen – und das ist gut so.

Ein Großteil hat den Ernst der Lage offensichtlich erkannt. Nahezu jeder trug eine Maske. Menschenansammlungen waren an diesem Samstagmittag nirgends zu sehen. Auch auf den Gehwegen nahmen Passanten Rücksicht aufeinander und gingen sich so gut es geht aus dem Weg.

Für manche Ladenbesitzer geht es um die Existenz

Die Ladenbesitzer – für einige geht es in der Corona-Krise um die Existenz – durchleben schwere Zeiten. Inzwischen steht fest: Viele von ihnen müssen am Mittwoch ihre Geschäfte wieder schließen. Ein weiterer harter Lockdown ist ob des momentanen Infektionsgeschehens unausweichlich. Deswegen ist es gut, dass die Menschen den Einzelhandel noch einmal unterstützt – und sich die allermeisten dabei an die Regeln gehalten haben.

Lesen Sie dazu auch: In Landsberg ist am Samstag vor dem Lockdown viel los

Themen folgen