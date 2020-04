Eiskalter Genuss in Corona-Zeiten

Plus Viele Gastronomen müssen derzeit erfinderisch sein und in Landsberg bietet eine Eisdiele jetzt sogar einen Lieferservice an. Eine andere sperrt unter strengen Regeln auf.

Viele Selbstverständlichkeiten und Freiheiten sind derzeit eingeschränkt, vorübergehender Verzicht ist angesagt. Auf das Eis der Landsberger Eisdielen muss man bei den frühlingshaften Temperaturen aber nicht verzichten. Denn zwei Betriebe haben sich etwas Besonderes während der Coronakrise einfallen lassen.

Die Betreiberfamilie Carucci vom Eiscafé Cortina bietet einen Abhol- und Lieferservice. Am 29. Februar öffnete das beliebte Eiscafé Cortina am Peter-Dörfler-Weg. Zwei Wochen später war schon wieder (fast) Schluss aufgrund der Corona-Krise. Das Cortina öffnete ab 18. März nur noch den Straßenverkauf. Gleichzeitig wurde ein Lieferservice angeboten. Drei Tage später schloss die Eisdiele komplett. Das ist jetzt auch noch so, seit 1. April muss aber dank täglichem Liefer- und Abholservice niemand auf das Eis verzichten. Der Start war erfolgreich. Laut Manuel Carucci waren am ersten Tag bereits mehrere Bestellungen zu bearbeiten. „Wir haben nicht so viele Sorten wie üblich im Angebot.“ Statt 30 sind es derzeit aber immerhin die gängigsten 14 Sorten. Sie werden nach den Kundenwünschen arrangiert – eine große Palette an Eisbechern von Arrangements für die Kleinen über beliebte Klassiker bis zu verschiedenen Spaghetti-Eis.

Das Landsberger Eiscafé Cortina liefert Eis nach Hause: Manuel Carucci eine Maske auf und ein Körbchen fürs Geld dabei. Links: Schwester Barbara. Bild: Thorsten Jordan

Geliefert wird natürlich in Landsberg. „Wir fahren zusätzlich bis Erpfting, Igling, Kaufering, Penzing, Schwifting und Pürgen.“ Alle notwendigen medizinischen Vorschriften werden eingehalten, betont Manuel Carucci. Der Lieferant mit Mundschutz und Handschuhen kommt nur bis zur ersten Tür, klingelt und stellt das bestellte Eis sowie ein Körbchen für die Bezahlung ab. „Das Geld sollte möglichst passend sein.“ Ist das nicht möglich, so wird das Wechselgeld ebenfalls über das Körbchen übergeben. Der Mindestbestellwert bei Lieferung beträgt 15 Euro, dazu kommen zwei Euro Liefergebühr. Wer sein Eis lieber abholen möchte, soll unbedingt ebenfalls telefonisch vorbestellen und eine genaue Abholzeit angeben, betont Manuel Carucci. Denn es fänden immer wieder Kontrollen statt, ob die Vorschriften auch eingehalten werden: „Café und Straßenverkauf müssen geschlossen bleiben, Liefern und Abholen ist erlaubt.“

Wer den Lieferservice in Anspruch nehmen will, schickt bis 14 Uhr eine Whatsapp unter der Nummer 08191/50656 mit Namen, Adresse und der Bestellung. Ab etwa 15 Uhr wird ausgeliefert. Eine genaue Uhrzeit für die Lieferung kann weder gewünscht noch genannt werden. Abholer können täglich zwischen 14 und 17.30 Uhr telefonisch oder per WhatsApp bestellen. Dafür ist der Name und eine Abholzeit (zwischen 14.30 und 17.30) anzugeben.

Auch Cappuccino gibt es ausnahmsweise zum Mitnehmen

Seit Samstag, 21. März, ist „Mr. Gelato“ am Landsberger Hauptplatz wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Jetzt hat sich Valentina Grava dazu entschlossen, ab Freitag 3. April wieder täglich von 10 bis 18 Uhr zu öffnen – nur für den Straßenverkauf. „Ich habe heute noch einmal mit dem Landratsamt gesprochen“, berichtete die Betreiberin am Donnerstag dem LT, „und es hat Grünes Licht gegeben.“ Das gelte aber nur für den Straßenverkauf und unter Einhaltung aller Hygienevorschriften. „Bloß keine Tische und Stühle aufstellen“, habe es geheißen und das habe sie auch überhaupt nicht geplant. „Schließlich wollen wir doch alle so schnell wie möglich aus dieser Krise herauskommen.“

„Mr. Gelato“ am Landsberger Hauptplatz öffnet den Straßenverkauf wieder. Tiago Abrantes und Barbara Brito tragen Mundschutz. Bild: Thorsten Jordan

Für größtmögliche Sicherheit von Kunden und Personal werde gesorgt. So seien Verkauf und Kasse streng getrennt, betont Valentina Grava. „Eine Person bedient die Eistheke, eine andere Person kassiert ab.“ Einmalhandschuhe seien dabei Pflicht, zumindest sie selbst werde auch Mundschutz tragen. „Ich werde beobachten, wie das ankommt“, meint sie. Bei Bäckereien und Metzgereien in der Innenstadt habe sie bereits beobachtet, dass dort ohne Mundschutz gearbeitet wird. Starten möchte die Mr.-Gelato-Chefin zunächst mit einem Grundsortiment an Eis, von Vanille, Schoko, Nuss über Stracciatella, Amarena, Joghurt bis zu beliebten Fruchtsorten wie Erdbeer, Mango oder Kirsch. „Weil wir ja noch nicht wissen, wie der Verkauf läuft.“

Dazu möchte sie Cappuccino anbieten, ausnahmsweise in der To-go-Variante. Beim Eis wäre es ihr ebenfalls am liebsten, wenn es nicht in der Waffel, sondern im Becher gekauft werden würde. „Wir werden auch sehr genau darauf achten, dass Kunden die vorgeschriebenen eineinhalb Meter Abstand einhalten.“

Lesen Sie auch:Wie die Landsberger Gastronomie gegen die Coronakrise kämpft