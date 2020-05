Endlich wieder einen ordentlichen Haarschnitt nach dem Lockdown

Plus Friseure haben seit Montag wieder geöffnet und in Landsberg viel zu tun. Die Kunden sind froh, dass ihnen wieder die Haarpracht gestutzt wird. Allerdings darf wegen Covid19 aus Sicherheitsgründen nicht jeder Wunsch erfüllt werden.

Sich von der Mutter die Haare schneiden lassen? Für Leander und Leon Bauer aus Landsberg kommt das nicht in Frage. Sie ließen die Haare seit dem Lockdown am 21. März lieber wachsen. Am gestrigen Dienstag stand nach einigen Wochen Pause ein Friseurbesuch an – mit Abstand voneinander und mit Maske. Waschen, schneiden, färben, föhnen, legen – das ist möglich. Wer den Bart gestutzt oder die Augenbrauen gezupft haben will, der muss aber noch warten. Das Landsberger Tagblatt hat Friseure und Kunden gefragt, wie sie sich fühlen.

Der zehnjährige Leander Bauer und sein 14-jähriger Bruder sitzen im Friseursalon Hairlich in Landsberg und lassen sich von Chrissi Jacob und Reza Hosseini die Haare wieder in Form bringen. Von ihrer Mutter wollten sie sich die Haare nicht schneiden lassen, sie ließen sie einfach wachsen, erzählt Britta Bauer. Martin Sator wartet, bis er mit seinem Herrenschnitt an der Reihe ist. Auch er hat die Haare lieber wachsen lassen, als sich selbst an einem Schnitt zu versuchen. „Ich bin heilfroh, dass meine Friseure wieder da sind. Ich habe Glück gehabt, dass ich schnell einen Termin bekam, ich hatte Montagfrüh angerufen.“ Vor Corona ließ er sich auch den Bart trimmen. Dass das noch nicht möglich ist, ist für ihn nicht so schlimm: Seinen kurzen Bart kann er auch selbst rasieren.

Die Schere muss nach jedem Schnitt desinfiziert werden, wie Cornelia Knoll hier zeigt. Bild: Julian Leitenstorfer

„Wir haben eine Mitarbeiterin extra für den Telefondienst“, erzählt Chrissi Jacob. Schon vor zwei Wochen habe man begonnen, von daheim aus E-Mails von Kunden zu beantworten und Termine zu fixieren. Gearbeitet wird nun mit Mundschutz und der Platz und das Arbeitsgerät, wie beispielsweise die Schere, werden nach jedem Kunden desinfiziert. Und am Eingang stehen Desinfektionsmittel und Schutz für die Kunden bereit.

Was alles geht und was nicht, das erfahren Kunden meist bereits durch ein Plakat an der Tür, wie beispielsweise bei den Friseuren Höss in der Katharinenstraße. Pflicht ist beispielsweise, die Haare waschen zu lassen, Trockenhaarschnitte gibt es nicht mehr. Haare seien Virenträger, so die offizielle Erklärung, sagt Sebastian Höss. Er glaubt, dass man Friseure nicht zehn Stunden lang Handschuhe tragen lassen könne, was beim Trockenschnitt nötig wäre. Kommen Kunden, die sich im Eigenversuch die Frisur ruiniert haben? „Ich habe es noch nicht selbst gesehen“, sagt Sebastian Höss, aber er habe gehört, dass manche Männer es selbst versucht hätten. Soziale Kontakte seien wichtig: Höss glaubt, dass der Friseurbesuch nicht nur ein Termin ist, der wahrgenommen wird, um ordentlich auszusehen. Sondern er habe auch die Funktion, dass man sich wieder sieht, Kontakt hat. „Wir sehen uns schon fast als systemrelevant an.“

Corona-Krise: Sebastian Höss hat seit Montag wieder geöffnet. Bild: Julian Leitenstorfer Photographie

Friseurin Sonja Huber frisiert im Salon Höss nach dem Schnitt die grau melierten Haare von Ingelore Kreid. „Ich hatte einen kurzen Haarschnitt und nutze jetzt die Gelegenheit, dass die Haare länger sind für einen klassischen Bob“, erzählt die 60-Jährige aus Pürgen. Angst vor einer Infektion habe sie nicht. Für Sicherheit im epidemiologischen Sinne sorgen nicht nur die Desinfektionsmaßnahmen und der Mundschutz, sondern auch die Vorgabe, dass der Friseur eine Anwesenheitsliste seiner Kunden machen muss, wie Höss erklärt – „um bei einer Infektion Kontakte nachverfolgen zu können“. Wie ist es, den ganzen Tag mit einem Mund-Nasen-Schutz zu arbeiten? „Anstrengend, aber man gewöhnt sich daran und Ärzte müssen es bei einer OP ja auch tragen“, sagt Sonja Huber.

Auch Gisa Göbel aus Leeder, die sich im Studio von Cornelia Knoll Strähnchen färben lässt, fühlt sich „ganz normal, wie immer – bis auf die Maske“. Selber würde sie sich nicht an die Haare wagen, erzählt die 55-Jährige. Und den korrekten Schnitt habe sie auch sehr vermisst. Was die Situation erleichtert: Gisa Göbel arbeitet zur Zeit nicht und war die vergangenen Wochen daheim. „Ich hab’ mir Haarbänder besorgt“, erzählt sie, wie sie ihre schulterlangen Haare in dieser Zeit bändigte. Manche Kundin würde sich auch gerne die Augenbrauen zupfen lassen, erzählt Cornelia Knoll – „aber das geht nicht“.

Angelika Ganshorn sorgt dafür, dass Brigitte Zimmermann wieder eine korrekte Kurzhaarfrisur hat. Einen Mund-Nasenschutz tragen beide. Bild: Julian Leitenstorfer

Angelika Ganshorn vergibt immer langfristige Termine an ihre Kunden und die wurden zu Beginn der Beschränkungen auf später verschoben. Und bei den Terminverschiebungen gab es auch immer wieder kurze Gespräche, schließlich ist der Friseur oder die Friseurin nicht nur der Partner fürs Haareschneiden, sondern oft auch ein Gesprächspartner – vor allem wenn man langjährige Kunden hat, wie Angelika Ganshorn. „Bis auf die Maske ist es ein fast normaler Ablauf“, sagt die Friseurin, in deren Salon sich auch im Normalfall maximal ein bis zwei Kunden gleichzeitig aufhalten. Beunruhigt wegen Ansteckungsgefahr scheinen ihre Kunden nicht. „Sie fragen nur, was zu tun ist.“ Brigitte Zimmermann aus Kaufering ist froh, dass ihr Kurzhaarschnitt wieder kurz ist. Denn zehn Wochen seit dem letzten Friseurbesuch sei zu lang bei diesem Schnitt, meint die 67-Jährige. Aber ein guter Schnitt könne auch nachwachsen und behalte die Proportionen, meint Angelika Ganshorn.

