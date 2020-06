vor 17 Min.

Endlich wieder im Landsberger Inselbad schwimmen

Plus Viele Stammgäste kommen zum Saisonstart und erhalten wegen technischer Probleme freien Eintritt. Die Freude bei ihnen ist groß, es gibt aber auch Kritik.

Von Christian Mühlhause

Lange mussten sich die Landsberger gedulden, bevor das Inselbad in diesem Jahr öffnen konnte. Wegen des Coronavirus ist der Betrieb aber mit zahlreichen Auflagen verbunden, was bei den Nutzern ein geteiltes Echo hervorruft.

Als „kleines Wunder“ bezeichnet Ursula Strobel die Eröffnung des Bades. Sie gehört am Samstagvormittag mit ihrem Mann Kurt zu den ersten Gästen. Wegen der Auswirkungen der Pandemie hatten sie befürchtet, dass die Saison komplett ausfällt. Sie hatte bereits am Freitag immer wieder auf die Internetseite der Stadtwerke geschaut, um sich eines der 600 Tickets zu sichern, die pro Tag ausgegeben werden. Sie hatte aber keinen Erfolg, was daran lag, dass die Internetplattform der Stadtwerke wegen technischer Probleme nicht funktionierte. Deswegen kam sie aber in den Genuss des freien Eintritts, den das Unternehmen kurzfristig am Freitagabend verkündete. Dass strenge Regeln gelten – die Schließfächer und Umkleiden können nicht genutzt werden und es werden nur Tagestickets verkauft – stört Ursula Strobel und ihren Mann nicht, sagen sie.

Froh ist auch Anna Grohmann, dass sie nun endlich wieder schwimmen gehen kann. „Traumhaft, und die Temperatur des Wassers passt auch“, sagt sie, nachdem sie die ersten Bahnen geschwommen ist. Für die Polizistin ist die Öffnung des Inselbads auch deswegen wichtig, weil sie den Sport nutzt, um sich fit zu halten. Dass es nur Tagestickets für vier Euro – ermäßigt 2,50 Euro – gibt, findet Cora Dehwald – die mit Grohmann zusammen ins Bad gekommen ist – in Ordnung, auch wenn sie und Anna Grohmann zu den Dauerschwimmern gehörten, die meist nach etwa einer Stunde wieder gingen. „Ich unterstütze das Bad gerne.“

Ticketpreise sind ein großes Gesprächsthema

Anders sieht es Christina Mayr, die seit 48 Jahren Stammgast ist und in der Vergangenheit auch schon an der Kasse des Inselbads gesessen hat. „Für Dauerschwimmer ist es eine finanzielle Belastung. Ich hätte mir gewünscht, dass es ein Kartenkontingent für diese Gruppe gibt. In Gesprächen mit anderen Stammgästen merke ich auch, dass es ein großes Thema ist.“ Was sie aber noch viel ärgerlicher findet, ist die Entscheidung, dass die Tickets nur über das Internet verkauft werden. „Da werden vor allem Senioren, die keinen Computer haben, ausgegrenzt.“ Die Stadtwerke argumentieren, dass die Kinder oder Enkel die Senioren beim Bestellen unterstützen sollten. Sie wollen die technischen Probleme so schnell wie möglich beheben und das erarbeitete Konzept beibehalten, heißt es auf der Internetseite des Unternehmens.

Mayr selbst nimmt den Preis in Kauf. „Meine Gesundheit ist mir wichtig. Ich mache deswegen lieber an anderer Stelle Abstriche.“ Für die Organisation des ersten Tages lobt Christina Mayr die Stadtwerke aber. „Das ist wirklich toll gelöst mit den Bahnen, auf denen genug Platz zum Umkehren und Überholen ist.“ Zufrieden ist auch Schwimmmeister Christian Wappler mit dem Auftakt. Insgesamt seien knapp 600 Badegäste gekommen, in der Spitze seien es fast 400 gleichzeitig gewesen. Bis zu 600 sind aktuell zeitgleich zugelassen. Gerald Nübel, Technischer Vorstand der Stadtwerke, kann sich aber vorstellen, das Tageskontingent auf bis zu 800 zu erhöhen, schließlich kämen die Gäste nicht alle gleichzeitig, informiert er im Gespräch mit dem LT. „An Tagen wie dem Samstag mit herrlichem Badewetter hatten wir in den vergangenen Jahren mehr als 1000, teils 1500 Gäste“, zeigt Schwimmmeister Wappler den coronabedingten Unterschied auf.

Öffnungszeiten werden möglicherweise erweitert

Zu den Auswirkungen gehört auch, dass die Öffnungszeiten verkürzt wurden. Geöffnet wird sehr zum Bedauern von Stammgast Rosi Metzner erst um 9 Uhr. „Ich habe ein eigenes Geschäft in der Altstadt und kann jetzt nicht mehr vor Ladenöffnung zum Schwimmen gehen. Mir bleibt jetzt eigentlich nur noch der Sonntag.“ Nübel macht aber Hoffnung, dass sich dies noch ändern könnte. Es fänden Gespräche mit potenziellen Mitarbeitern statt. Und der Vorstand hat noch eine andere gute Nachricht: Auch der Lechstrand ist zu den gewohnten Zeiten geöffnet, dann wird ein Mitarbeiter des Inselbads für den Eingang abgestellt. Die zusätzliche Fläche führe aber nicht dazu, dass mehr Gäste ins Bad dürfen, schließlich sei der Zugang nur über das Inselbad möglich, betont Gerald Nübel.

Ob sich der Wunsch von Stammgast Rudolf Gilk erfüllt, für den Liege und Sonnenschirm am Lechstrand dazugehören – beides kann man leihen –, ist fraglich. „Wir können die Desinfektion nach der Benutzung nicht leisten, hier ist der Förderverein Lechstrand gefordert“, sagt der Bademeister. Dessen Vorsitzender, Peter Pechtold, freut sich, dass der Lechstrand geöffnet wird. Über Liegen und Sonnenschirme müsse im Verein noch diskutiert werden, ob die Arbeit ehrenamtlich realisierbar sei. Gilk hofft, dass noch eine Lösung gefunden wird. „Für mich ist der Lechstrand mit dem Rauschen des Flusses wie Urlaub. Aber ohne Sonnenschirm ist es im Sommer nicht auszuhalten.“

