Erst fuhr er eine Laterne um und spuckte dann Polizisten an

56-Jähriger verliert mit 1,1 Promille Alkohol am Steuer die Kontrolle. Gegen Polizeibeamte leistet er erheblichen Widerstand.

Von Dieter Schöndorfer

Die Einsicht kam zu spät. Erst als er mit seinem Auto am Freitagabend mehrere in der Westendstraße in Weilheim geparkte Autos wie auch einen Lichtmasten angefahren hatte, stellte ein 56-jähriger Weilheimer sein Fahrzeug ab. Gegen 20.30 Uhr, so teilt die Polizei mit, ging er letztendlich zu Fuß nach Hause. Anwohner hatten das Geschehen aber beobachtet und so konnte der Mann schnell ermittelt werden.

Ein Alkoholtest ergab einen deutlich überhöhten Wert

Ein Alkoholtest ergab dann auch einen Wert von deutlich über 1,1 Promille. Nachdem ihm die weitere Verfahrensweise erklärt wurde, leistete der 56-Jährige plötzlich erheblichen Widerstand. Außerdem beleidigte und bespuckte er die Beamten.

In der Polizeiinspektion wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Aufgrund der doch hohen Alkoholisierung wurde der Weilheimer in ärztliche Behandlung gegeben.

Den Mann erwarten nun gleich mehrere Strafverfahren: unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

