Es fehlt den Schulen an Unterstützung

Die Jugendsozialarbeit an den Schulen im Landkreis Landsberg ist ein Erfolgsprojekt. Doch es fehlt an Unterstützung des Freistaats, kritisiert LT-Redakteur Thomas Wunder.

Was macht die Corona-Krise mit unseren Kindern und Jugendlichen? In der Schule müssen sie Abstand halten und Schutzmasken tragen, in ihrer Freizeit sollen sie soziale Kontakte einschränken und auf Sport im Verein müssen sie gänzlich verzichten. Das wirkt sich auf das Familienleben aus und letztlich auch auf das Verhalten und die Leistungen in der Schule.

Wenn Kinder und Jugendliche an den Schulen auffällig werden, dann kann ihnen im Landkreis geholfen werden. Seit einigen Jahren gibt es die Jugendsozialarbeit an Schulen, kurz JaS. Fachkräfte, die Schüler, Lehrer und Eltern unterstützen sollen. Ein Projekt, das durchaus als Erfolgsmodell angesehen werden darf.

Der Freistaat kann die Stellen nicht besetzen

Umso ärgerlicher ist es, dass der Freistaat vor zwei Jahren Städte und Landkreise großmundig dazu aufgefordert hatte, JaS-Stellen zu schaffen, die er dann nicht mit Fachkräften besetzen konnte.

Nun fehlt an einigen Schulen im Landkreis Landsberg diese wichtige Unterstützung. Gerade in der Corona-Krise sind die Jugendsozialarbeiter ein wichtiges Bindeglied zwischen Schülern, Eltern und Lehrern.

