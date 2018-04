vor 32 Min.

Es geht nicht nur ums Basteln

Der Kreisjugendring Landsberg feiert heuer sein 70-jähriges Bestehen. Der KJR betreut das Jugendübernachtungshaus in Utting. Dort ist gerade Kinderfreizeit.

Von Stephanie Millonig

Am Tisch werden Stofftaschen bemalt und es wird gefilzt, daneben sägen Buben und ein Mädchen Latten, um einen Schwedenstuhl zu fabrizieren. „Selbst gemacht“ lautete das Motto der Kinderfreizeit im Jugendübernachtungshaus in Utting. 23 Kinder verbringen in der Einrichtung Ferientage. Die Immobilie am Ammersee gehört dem Landkreis und ist in Trägerschaft des Kreisjugendrings (KJR) Landsberg, der heuer sein 70-jähriges Bestehen feiert. Das LT hat sich mit dem Vorsitzenden Moritz Hartmann und Geschäftsführer Roland Funk unterhalten und sich mit der Struktur und Chronik der Organisation, die eine örtliche Gliederung des Bayerischen Jugendrings ist, beschäftigt.

Jugendkulturtage und ein Festival für Nachwuchsbands

Am 18. Mai 1948 wurde der Kreisjugendring Landsberg gegründet. Dass der Krieg gerade erst vorüber war, lässt sich am Aufgabenschwerpunkt der damaligen Zeit erkennen, der in der „Vorbeugung und Verhinderung der Verwahrlosung von Jugendlichen ohne festen Wohnsitz und ohne Arbeitsplatz“ lag. Es ging aber auch um die Pflege der gesamten Jugend und um jugendgerechte Veranstaltungen. Als Veranstalter trat der KJR über die Jahrzehnte hinweg auf, die Jugendkulturtage Isotope 1999, 2001 und 2003, das Festival für Nachwuchsbands Lechschall 2005 bis 2009 oder der Poetry Slam seit 2005 zählen zur Erfolgsgeschichte.

Roland Funk ist seit 33 Jahren Geschäftsführer

Was ist der Kreisjugendring Landsberg heute? Eine Organisation, in der laut Roland Funk 29 Jugendverbände zusammengeschlossen sind von der Sportjugend über kirchliche Verbände bis hin zur Landjugend, der Natuschutzjugend und einzelnen Gruppen wie dem Jugendclub Ludenhausen. Rund 300 Gruppen sind so im KJR repräsentiert. Roland Funk ist seit 33 Jahren Geschäftsführer in Landsberg, mittlerweile unterstützt von Verwaltungsmitarbeiterin Beate Maischberger und der pädagogischen Mitarbeiterin Kimberley Maurer. Die Geschäftsstelle dient als Service- und Kontaktstelle.

Der KJR ist auch Sprachrohr der Jugendverbände

In dem Büro im Industriegebiet wird beraten, wenn es um Zuschüsse geht oder Freizeiten organisiert werden. Thema bei den traditionellen Vereinen ist laut Maurer beispielsweise die Werbung von jungen Mitgliedern. Der Kreisjugendring bildet auch Jugendleiter aus, als Legitimation gilt die Jugendleitercard (JuleiCa). Ein Fahrzeug und Anhänger stehen auch zur Verfügung, die angemietet werden können. Der Kreisjugendring versteht sich laut Funk und Hartmann auch als Sprachrohr der angegliederten Verbände. Die Entscheidungen über die zu verfolgenden Ziele fällt die Vollversammlung, in der die Delegierten der Verbände zusammenkommen.

Beispielsweise nehme die Bürokratie zu, sind sich Hartmann und Funk einig. Hartmann ist seit 2004 Vorsitzender, er wird nicht mehr antreten, da er die Höchstzeit erreicht hat. Ein Ziel verrät er aber noch: Der Kreisjugendring würde gerne den Jugendzeltplatz des Landkreises am Windachspeicher betreiben.

In Utting treffen sich Kinder und Jugendliche

Für das Jugendübernachtungshaus, das ehemalige Kreiskinderheim in Utting, hat der Kreisjugendring 1991 die Trägerschaft übernommen. Seitdem können sich die Jugendverbände hier einmieten. Martin Angermaier von der evangelischen Jugend und im Vorstand des Kreisjugendrings kümmert sich derzeit mit fünf weiteren Betreuern um 23 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren.

Hannah Hoßfeld von der Wasserwacht Kaufering filzt mit einigen Mädchen aus Mundraching, Issing, Finning und Landsberg, während zwei Buben an Schwedenstühlen sägen. „Es macht einfach mehr Spaß, mit anderen zu handwerken“, sagt der zwölfjährige Benedikt aus Prittriching.

Mit 13 Jahren ist Schluss

Auch der elfjährige Niclas aus Schondorf ist zum zweiten Mal hier. Obwohl ihm mit Schwester und Katze daheim auch nicht langweilig wird, findet er es schön, etwas mit anderen Kindern zu erleben. Nächstes Jahr will er auch wieder nach Utting kommen, danach ist er mit 13 Jahren zu alt. Tara aus Egling findet schön, dass man hier Anregungen bekommt.

