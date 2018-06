20:04 Uhr

Feuerwehrgeschichte: Es begann mit Löschkübeln

Die Feuerwehr Dießen wurde 1868 gegründet. 150 Jahre später präsentiert sich eine moderne Rettungsorganisation. Was zum Jubiläum alles geplant ist. Die neue Chronik ist da.

Von Dieter Schöndorfer

Es blieb spannend bis zum Schluss: Wird die neue, 200 Seiten starke Chronik zur 150-jährigen geschichte der Dießener Feuerwehr rechtzeitig gedruckt sein, um sie gestern Abend offiziell das erste Mal in der Öffentlichkeit zu präsentieren? Die Antwort lautet: Natürlich wurde sie rechtzeitig fertig, wenn die Druckerschwärze auch – sinnbildlich formuliert – noch nicht allzu lange trocken war. Vereinsvorsitzender Anton Eberl und sein Stellvertreter Dominic Wimmer übergaben im Rahmen der Gemeinderatssitzung an Bürgermeister Herbert Kirsch das erste Exemplar der Chronik, die ab Mittwoch auch für jeden, der eine haben möchte, erhältlich ist.

Ein Fotoshooting für die Imagekampagne

Gleichzeitig wurde mit dieser Übergabe aber auch der finale Countdown bis zum großen Aktionstag gestartet. Ab sofort wird die Bevölkerung im Ort beinahe überall auf die bald 150 Jahre alte Freiwillige Feuerwehr Dießen stoßen. Auf Postern, Plakaten, auf Bannern an den Ortseingängen und sogar im Briefkasten oder auf Facebook und Instagram werden die Informationen der Dießener Brandschützer, die ja längst zahlreiche Frauen und Mädchen in ihren Reihen haben (was dem Fotoshooting mit Janis Pekarek sicherlich nicht abträglich war), ab sofort zu finden sein und auf den 21. Juli einstimmen. Dominic Wimmer: „Bei aller gebotenen Zurückhaltung, aber wir sind schon stolz auf unser Jubiläumsprojekt.“ Wohl dem, der einen Werbeexperten wie Immo Müller in seinen Reihen weiß.

Knapp 60 Aktive rücken aus

150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Dießen, das will wirklich intensiv und ebenso sorgfältig vorbereitet sein. Was am 4. Juli 1868 alles recht übersichtlich als ehrenamtlicher Verein mit Feuerlöschkübeln begann, ist heute eine moderne Rettungsorganisation mit vielfältigen Aufgaben. 59 Aktive sind jederzeit in der Lage, das Motto der Feuerwehren „Retten, Löschen, Bergen, Schützen“ in die Tat umzusetzen. Dazu gibt es die Jugendgruppe (19 Personen) und den Feuerwehrverein, dem immerhin knapp 300 Mitglieder angehören.

Und aus dem Verein um die beiden Vorsitzenden Anton Eberl und Dominic Wimmer bildete sich ein Fest- und ein Chronikausschuss, der bereits am 16. April 2016 seine Arbeit aufnahm. Zu den beiden Vorsitzenden gesellten sich Helmuth Neckermann, Wolfgang König, Franz Schuster, Herbert Bukoll, Georg Eberl und Winfried Kahler. Ohne die beiden Letztgenannten, davon ist Wimmer überzeugt, hätte es die Chronik (die wir in Kürze ausführlich vorstellen; Anmerkung der Redaktion) mit ihren 200 Seiten nicht gegeben: „Was die an Zeit und Mühe investiert haben, ist geradezu sensationell.“ Wer sich vom Ergebnis überzeugen möchte, kann das gebundene Werk ab Mittwoch im Dießener Zeitschriften- und Bücherhandel sowie im Augustinum erwerben, ein Online-Versand ist geplant.

Zuerst eine Prüfung für die Jugend

Die gleiche Konzentration und Energie bekamen dann aber auch der große Aktionstag (21. Juli), der Festabend (28. Juli) sowie der Festsonntag mit Gottesdienst und Festumzug (29. Juli). Doch der Reihe nach. Dominic Wimmer: „Der Aktionstag bietet in den Seeanlagen sofort ganz in der Früh mit dem Kreisjugendfeuerwehrtag ein erstes Highlight.“ Für den Feuerwehrnachwuchs ist das eine ernste Angelegenheit, den schließlich geht es um die Bayerische Jugendleistungsspange. Mit dabei: die Jugendgruppe der Patenfeuerwehr Nals (Südtirol).

Und auch der Landkreis wird mit seiner Führungsspitze vertreten sein. Landrat Thomas Eichinger wird bei der Gelegenheit den Jugendlichen die Leistungsabzeichen überreichen. Außerdem wird ein moderner Schaumlöschtrainer an die Feuerwehr Dießen überreicht. Ab 10 Uhr gibt es ein wahres Feuerwerk an Vorführungen: Fettexplosionen, Spraydosenzerknall, Unfallrettung (Spreizen und Schneiden) und natürlich wird gelöscht, was das Zeug hält. Von der Berufsfeuerwehr München kommt ein Brandübungscontainer, in dem bequem von Außen ein Zimmerbrand – und was dabei abläuft – beobachtet werden kann.

Beim Aktionstag ist auch ein Hubschrauber dabei

Ein Helikopter der Bundespolizei wird über den Ammersee anfliegen und vorführen, wie die Besatzung eine Person aus dem Wasser rettet und wie sie Löschwasser zur Waldbrandbekämpfung im Vorüberflug aufnimmt. Dominic Wimmer: „Natürlich bieten wir auch wieder Rundfahrten mit unserem großen Mehrzweckboot an“ und an der Bootshütte gibt es alles für Kinder (Hüpfburg, Spielplatz, Kinderschminken“). Wer ganz mutig ist, kann sich im Getränkekistenklettern messen, weniger Waghalsige beschränken sich aufs Leeren der für die Kisten vorgesehenen Flaschen an den Verpflegungsstationen. Das komplette Programm finden Sie hier.

Beim Festabend am 28. Juli bleiben dann die Feuerwehren und Ehrengäste unter sich. Wer den gut überstanden hat, der beteiligt sich am Sonntag, 29. Juli, und marschiert, angeführt von der Blaskapelle Nals, beim Festumzug (Aufstellung: 9 Uhr am Gerätehaus) zum Marienmünster und freut sich nach dem Gottesdienst im Münster auf das abschließende Weißwurstfrühstück im Traidtcasten.

