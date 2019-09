vor 34 Min.

Filmemacher Matti Bauer: Ein Leben zwischen Amazonas und Ammersee

Der gebürtige Dießener Matti Bauer zählt zu den bekannten Dokumentarfilmern in Deutschland. Warum der Ethnologe sein Herz längst an Brasilien und dessen Ureinwohner verloren hat.

Von Alois Kramer

„Ich bin im Kujawahaus am Kirchsteig geboren. Mich hat die seinerzeit bekannte Hebamme Kneifl zur Welt gebracht.“ Wer das von sich sagen kann, muss zu einem Jahrgang gehören, in dem Hausgeburten noch häufiger waren als heute. Matti Bauer ist so einer, geboren 1955. Bauer ist Dokumentarfilmer und arbeitet viel für das Bayerische Fernsehen. Als Nächstes ist von ihm ein Porträt über die ehemalige Landtagspräsidentin Barbara Stamm zu sehen. Sein Herz schlägt aber für die Ureinwohner Brasiliens. Was er dort alles erlebt hat, schildert er unserer Zeitung.

Ab und zu fährt Matti Bauer von München, wo er heute lebt, an den Ammersee, um seine Stiefmutter zu besuchen und in St. Alban in den See zu springen. Er kommt aus einer Familie, die mütterlicherseits aus Künstlern bestand und in den 30er-Jahren von Hildesheim in den Süden der Republik übersiedelte. Der Vater war ein in antiquarische Bücher vernarrter Mathematik- und Physiklehrer am Weilheimer Gymnasium.

Fasziniert von Sprache und Musik Brasiliens

Nach dem Abitur am Dominikus-Zimmermann-Gymnasium in Landsberg studierte Matti Bauer Völkerkunde an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Als Nebenfächer belegte er Geografie und Portugiesisch. „Ich war fasziniert von der Sprache und der Musik Brasiliens. Da zog es mich hin“. Die Bossa nova ging über die Ohren direkt in sein Herz, so formuliert der Ethnologe diese Liebe. Mitte der 70er-Jahre ging es mit einem Stipendium für sechs Wochen nach Lissabon. „Da bekam ich die euphorische Stimmung der Nelkenrevolution zu spüren und lernte Portugiesisch zu sprechen“. Seine Magisterarbeit schrieb er aber über die Karajá, einen Indianerstamm im brasilianischen Amazonasgebiet.

Er wollte nicht als Held sterben

Dem Magister sollte eine Dissertation folgen. „Ich war 1984 und 1985 wieder im Amazonasgebiet und bin in einen Landkonflikt zwischen Großfarmern und Indigenen geraten. Von den Farmern erhielt ich Morddrohungen. Sie warfen mir vor, Waffen zu schmuggeln und die Eingeborenen gegen ein Straßenprojekt aufzustacheln, das sie planten, um ihr Vieh ins Land der Karajá zu treiben. Ich wollte nicht als Held sterben und zog es vor, das Land schnellstens zu verlassen. Wer sich für die Indigenen einsetzt, lebt gefährlich – das war damals nicht anders als heute unter Präsident Bolsonaro.“

Das genaue Beobachten hat Matti Bauer aus dem Studium in seine Filmarbeit übernommen. Bestimmt hat ihn auch die Künstlermutter Eva von Rossen geprägt. „In jedem Urlaub hat meine Mutter ein Buch mit Skizzen und Kommentaren angefertigt, ein illustriertes Tagebuch“, erinnert er sich noch gut.

Auch der Bruder war Dokumentarfilmer

Das Erbe der Künstlermutter hat seine Schwester Agnes Bauer angetreten. Sie ist ebenfalls Künstlerin geworden, hat viele Jahre in Indien gelebt und setzt sich in ihren Werken mit dieser Kultur auseinander. Sie lebt in Landsberg. Sein Bruder Christian Bauer, zu seiner Zeit ebenfalls einer der bekanntesten Dokumentarfilmer der Republik, starb 2009 an einem Herzinfarkt. „Beide sind in Wartaweil geboren“, sagt Matti Bauer und deutet auf die andere Seeseite. Vom Ammersee nach Brasilien und zurück.

In Matti Bauers Filmografie finden sich viele Filme über Bayern, neben „Still“, dem Porträt einer jungen Bäuerin, auch zwei Filme über seine Heimat. Einen über das Fuchstal im Lechrain, der andere über den legendären Ernst Lösche, den Vater der Keramikforschung in Dießen. Er trägt den Titel „Im Garten des Töpfers“.

„Im Kujawahaus waren wir ja fast Nachbarn von den Lösches. Meine Mutter hat bei Hönig und Herbert Keramik gemalt.“ In wenigen Wochen wird Bauers Porträt der ehemaligen Ministerin und Präsidentin des Bayerischen Landtags, Barbara Stamm, gesendet, die am 29. Oktober 75 Jahre alt wird. Das Bayerische Fernsehen zeigt deshalb den Film mit dem Titel „Barbara Stamm – direkt, bodenständig, fränkisch“ am Montag, 28. Oktober, um 22 Uhr im Rahmen der Sendereihe „Lebenslinien“.

Er arbeitet schon an der nächsten Dokumentation

Zur Zeit arbeitet Matti Bauer an einer Dokumentation über eine Glockengießerei in Passau. Was ihn am Dokumentarfilmen reizt? Dass er in fremde Lebenswelten eintauchen und Menschen dazu bringen kann, sich ein wenig zu öffnen: „Sie müssen sich ja nicht gleich völlig offenbaren, aber die Tür zu ihrer Person einen Spalt weit aufzustoßen und ungeahnte Aspekte aus deren Leben zu entdecken, das macht ungeheuer Spaß.“

Themen folgen