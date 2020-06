vor 16 Min.

Finanznot verhindert Ausbau einer Straße in Denklingen

Der bereits beschlossene Straßenausbau Am Weiher in Denklingen fällt heuer flach, weil die Kommune sparen muss. Die Anwohner Gabriele Klara Mihali und Tyll-Patrick Albrecht ärgert die Entscheidung. Bei Starkregen muss Mihali Sandsäcke vor ihr Grundstück legen, damit der Keller nicht vollläuft.

Plus Denklingen stoppt zwei größere Bauvorhaben. Die Anwohner der Straße Am Weiher üben Kritik. Bei der Gewerbesteuer zeichnet der Bürgermeister ein düsteres Bild.

Von Christian Mühlhause

Als Tyll-Patrick Albrecht das aktuelle Mitteilungsblatt der Gemeinde Denklingen las, erlebte er eine böse Überraschung, die seine eigenen Planungen über den Haufen geworfen hat. Die Gemeinde hat beschlossen, die Straße Am Weiher, in der Albrecht lebt, heuer doch nicht auszubauen, weil das Geld dafür fehlt.

Denklingen spürt den Einbruch der Gewerbesteuer massiv und hat die bereits vergebenen Aufträge zur Sanierung der Straße über 700.000 Euro nach Gesprächen mit dem beauftragten Unternehmen wieder stornieren können, informiert die Gemeinde im Mitteilungsblatt. Albrecht ärgert diese Entscheidung, sollten die Anwohner doch im Zuge der Erneuerung auch gleich noch einen Gasanschluss und einen Glasfaseranschluss fürs schnelle Internet erhalten. „Ich habe auf den Beschluss des Gemeinderats vertraut und mir sind nun Kosten von 1500 Euro entstanden, weil eine neue Gasheizung für mein Haus komplett projektiert worden ist.“

Der Bürgermeister rechnet mit „minimalen Einnahmen“

Bürgermeister Andreas Braunegger informiert auf Nachfrage des LT, dass die Gemeinde heuer mit „minimalen Einnahmen“ bei der Gewerbesteuer rechne. Dabei hatte die Kommune ohnehin bei der Aufstellung des Haushalts 2020 die Prognose für die Gewerbesteuer massiv nach unten gesetzt. Mit noch 2,29 Millionen Euro kalkulierte die Gemeinde im laufenden Jahr wegen des Wandels, der der Automobilbranche zu schaffen macht. Denn die Herausforderungen machen sich beim größten Steuerzahler des Ortes – dem Automobilzulieferer Hirschvogel – bemerkbar. Zum Vergleich: Vergangenes Jahr kalkulierte Denk-lingen mit fünf Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen und im Spitzenjahr 2018 waren es 6,3 Millionen Euro. Der aktuelle Haushalt wurde allerdings noch vor der Corona-Krise verabschiedet. Die trifft Hirschvogel zusätzlich. Das Unternehmen hat Kurzarbeit angemeldet.

Was Tyll-Patrick Albrecht auch wundert, ist, dass er zur Stornierung des Bauauftrags keinen öffentlich gefassten Gemeinderatsbeschluss auf der Internetseite Denklingens finden kann und nicht vorab informiert wurde. Andreas Braunegger sagt dazu: „Der Beschluss wurde einstimmig in nichtöffentlicher Sitzung getroffen.“ Er verteidigt das Vorgehen der Gemeinde. Das Mitteilungsblatt sei das geeignetste Medium, das zur Verfügung stehe, um die Bürger über alle Themen zu informieren. „Zudem müssen die Anwohner Am Weiher sich nicht an den Kosten beteiligen. Das zahlt alles die Gemeinde.“

Dass sich die Gemeinderäte für die Streichung dieses Vorhabens entschieden haben, sei auch dem Umstand geschuldet, dass der bau hier noch nicht begonnen habe. Aus Sicht von Albrecht und den anderen Anwohnern ist der Stopp des Bauvorhabens auch deswegen schlecht, weil bei Starkregen einem Teil der Anwohner die Keller vollaufen. Betroffen ist davon unter anderem Gabriele Klara Mihali. Sie sichert ihr Grundstück bei stärkeren Gewitttern mit Sandsäcken. „Die Neigung der Straße stimmt nicht, da wurden Bauarbeiten bei der Herstellung der Straße fehlerhaft ausgeführt und die Entwässerung funktioniert deswegen nicht, wie sie sollte“, sagt Albrecht, der dort seit etwa 20 Jahren lebt.

Was ihn auch ärgert, dass eine kommunale Pflichtaufgabe wie der Straßenbau gestoppt wird, während beim Bürger- und Vereinszentrum weitergebaut wird. Das entsteht derzeit für 12,5 Millionen Euro im Buchenweg und soll unter anderem den Fußballern, Musikern und Schützen als neue Heimat dienen, auch über eine Gaststätte und ein Saal verfügt das Gebäude. Albrecht verweist darauf, dass die Firma Hirschvogel den Bau ihres neuen Verwaltungsgebäudes aus finanziellen Gründen auch Anfang 2019 gestoppt habe. Dies wäre auch beim Bürger- und Vereinszentrum eine Option, findet er.

Der neue Wertstoffhof wird heuer nicht gebaut

Die Gemeinderäte haben aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise zudem beschlossen, auch den Neubau des Wertstoffhofs zu verschieben. Für den Erwerb des benötigten Grundes zahlt die Gemeinde 255.000 Euro. Die Errichtung kostet laut den Planungen weitere 312.000 Euro. Der jetzige Standort an der Industriestraße soll aufgegeben werden, weil dieser zu klein und zu lärmintensiv für die Anwohner ist. Deswegen soll der Wertstoffhof ins neue Gewerbegebiet verlegt werden, das an der Straße Richtung Epfach entsteht.

Auf Eis gelegt wird, wie berichtet, zunächst auch der Neubau der Kindertagesstätte, weil die Regierung von Oberbayern der Gemeinde aufgrund der hohen Steuereinannahmen in den vergangenen Jahren keine Fördermittel gewähren will. Die Gemeinde hatte bei der Finanzierung des 6,3 Millionen-Euro-Projektes mit einer Förderung von zwei Millionen Euro kalkuliert. Gegen die Entscheidung der Regierung legt die Gemeinde Widerspruch ein, wenn die schriftliche Begründung vorliegt.

