Finning freut sich über einen neuen Fitness-Park

Plus Der TSV Finning verwirklicht ein ganz besonderes Corona-Projekt. Mitten im Dorf besteht jetzt eine neue Gelegenheit, in Bewegung zu bleiben.

Der TSV Finning hat seinen neuen Fitness- und Bewegungspark eingeweiht, der nun das Sportzentrum zusammen mit einer Boulebahn und dem Beachvolleyballplatz ergänzt. Darüber hinaus feiert der TSV Finning in diesem Jahr sein 90-jähriges Bestehen. Hunderte Gäste waren bei schönstem Herbstwetter gekommen, um mitzufeiern.