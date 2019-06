00:33 Uhr

Firmenchefs beklagen die Bürokratie

Die Auftragsbücher sind voll. Aber Fachkräfte und Lehrlinge fehlen. Kreishandwerksmeister Michael Riedle will sein Amt 2020 abgeben

Von Dagmar Kübler

Die Kreishandwerkerschaft Landsberg muss sich auf die Suche nach einer neuen Führungsriege machen: Kreishandwerksmeister Michael Riedle und sein Stellvertreter Wolfgang Zeit werden sich 2020 nicht erneut zur Wahl stellen. Das verkündeten die beiden bei der Mitgliederhauptversammlung in Denklingen. Riedle ist seit acht Jahren Kreishandwerksmeister, davor war er sechs Jahre Stellvertreter. „Jetzt braucht es frisches Blut, jemanden, der es ganz anders macht“, sagte Riedle und forderte die Anwesenden auf, nach einem geeigneten Nachfolger Ausschau zu halten, „der durch eine schwierige Zukunft führen kann“.

Die angesprochenen Probleme der Handwerker lassen sich auf zwei Nenner bringen: Die wachsende Bürokratie überfordere insbesondere die kleinen Betriebe. Der Fachkräfte- und Lehrlingsmangel verschärfe sich und treffe die Firmen in Zeiten voller Auftragsbücher. Auf vier bis fünf Monate summieren sich die Auftragsbestände im Bauhauptgewerbe, so Riedle. „Wer jetzt keine Arbeit hat, ist selber schuld.“

Bei dieser Auftragslage sei es normal, dass zuerst die Stammkunden bedient würden, und dazu gehöre nicht die öffentliche Hand, sagte er in Richtung von Landrat Thomas Eichinger, der in seiner Ansprache erwähnt hatte, dass bei Ausschreibungen oftmals keine Bieter aus dem Landkreis Angebote abgäben. Eichinger sprach die Vergabeverordnungen an, die eine Zusammenarbeit immer schwieriger machten und die der Landkreis vollziehen müsse, „obwohl sie sich uns selbst nicht erschließen“. Immer mehr Gesetze seien eine falsche Taktik. Sie schreckten potenzielle Betriebsgründer ab. „Je besser es uns wirtschaftlich geht, umso schlimmer werden die Regularien. Den Wahnsinn, den wir erleben, schildern wir auch den Bundespolitikern“, meinte Eichinger.

Allein zur Umsetzung der Datenschutzverordnung seien im Landratsamt zwei neue Mitarbeiter eingestellt worden. „In fünf Jahren werden wir nur noch Unterlagen austauschen, während woanders in der Welt gearbeitet wird.“ Eichinger rief dazu auf, nach mehr Vernunft zu rufen und nicht nach noch mehr Gesetzen, die scheinbar mehr Sicherheit böten.

Der Landrat nahm auch Stellung zum Thema Arbeitserlaubnis für Asylbewerber, das viele Betriebe umtreibt. „Wo es möglich ist, eine Arbeitserlaubnis zu erteilen, tun wir das“, versicherte er. Liege jedoch ein Ablehnungsbescheid vor und helfe der Flüchtling nicht mit bei der Identitätsfeststellung, sei es nicht möglich. „Das ist auch richtig so, sonst gibt es einen Anziehungseffekt.“ Dennoch bereite diese Regelung Probleme, denn inzwischen sei die Zahl derer, die nicht arbeiten dürfen, deutlich angestiegen und wann eine Abschiebung erfolge, wisse niemand.

Erstmals sind mit Michael Moser und Norbert Kees, Obermeister der Metzger- beziehungsweise Bau-Innung, zwei Mitglieder der Kreishandwerkerschaft Landsberg Vollversammlungsmitglieder der Handwerkskammer München und Oberbayern. Bislang hatte einzig Riedle dort den Landkreis vertreten.

Einen Blick auf die nächste Ausbildungsmesse, die vom 26. bis 27. September stattfinden wird, warf Organisator Markus Wasserle. „Eine Besonderheit zum zehnjährigen Bestehen wird das Riesenrad sein“, verriet er. Jede Innung werde 25 Freikarten erhalten. 1000 Personen können pro Stunde befördert werden.

In der anschließenden Diskussion beklagten viele der Anwesenden den Mangel an Lehrlingen sowie deren mangelnde Kenntnisse und Fähigkeiten, die für praktische Arbeiten notwendig sind. „Es fehlt beim Lesen, Schreiben, Rechnen und beim Anstand“, hieß es. Beklagt wurde auch die nachlassende Bereitschaft von Betrieben, Lehrlinge auszubilden. Bei der Innung für Spengler, Sanitär, Heizung und Klima bildeten nur noch 25 Prozent der Betriebe aus, sagte der Spengler Thomas Engel.

