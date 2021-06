Pilotprojekt: Windräder in Fuchtal sollen für den Milan bremsen

Mit einem deutschlandweit einmaligen Projekt wird in Fuchstal untersucht, wo geschützte Vögel fliegen und ob Windräder ihnen gefährlich werden können.

Erstmals in Deutschland soll in Fuchstal auf die Dauer von fünf Jahren untersucht werden, wie sich Windkraftanlagen im Wald auf die Vogelpopulation auswirken. Dafür will die Gemeinde 1,2 Millionen Euro investieren. Die Studie wird sich darauf auswirken, wie neue Windräder im Gemeindegebiet gebaut werden.

Wie das LT bereits berichtete, werden bis März 2022 zwei 40 Meter hohe Stahlmasten gebaut, an deren Spitze Kameras eine Rundum-sicht ermöglichen. Um Vorher-Nachher-Beobachtungen zu gewährleisten, wird erst ein Jahr später, also im Frühjahr 2023, mit der Errichtung der drei Windkraftanlagen begonnen. Die Aufträge dafür werden vermutlich am 10. Juni vom Gemeinderat erteilt.

Wie Bürgermeister Erwin Karg ausführte, habe man 2018, als der Beschluss zum Bau der drei Anlagen im Gemeindewald gefällt worden war, bei der Kartierung festgestellt, dass eine artenschutzrechtliche Genehmigung kaum erteilt werden könne. Zwar lägen die nächsten Rotmilanhorste 2,5 Kilometer weit entfernt, doch das Flugaufkommen der Vögel zwischen den beiden Freiflächen im Osten und Westen des Waldgebiets habe im Vergleich zu 2013, als die ersten vier Windkraftanlagen gebaut worden waren, deutlich zugenommen. Man habe deshalb bereits im Herbst 2018 beim Kompetenzzentrum für Naturschutz und Energiewende des Bundesumweltministeriums den Vorschlag für das Forschungsprojekt eingereicht, so Karg weiter. Es folgten Abstimmungsgespräche mit dem bayerischen Landesamt für Umwelt, dem bayerischen Wirtschafts- und Umweltministerium und der unteren und höheren Naturschutzbehörde.

Windräder haben eine Abschaltvorrichtung

Mit erprobt werden soll in Fuchstal eine Abschaltvorrichtung zum Schutz des Rotmilans. Bei einer Annäherung auf 300 Meter zur Windkraftanlage wird diese automatisch abgebremst. Ziel sei es, den Artenschutz und die regenerative Energiegewinnung in Einklang zu bringen. Wissenschaftlich begleitet werde das Vorhaben, erklärte Karg auf LT-Nachfrage, von der Universität Weihenstephan, dem Landesamt für Umwelt und dem Umweltministerium, federführend sei das Landsberger Planungsbüro für erneuerbare Energien Robert Sing, das an Abschaltvorrichtungen geforscht hat. Karg machte den Räten in der Sitzung das Vorhaben zusätzlich schmackhaft, indem er darauf hinwies, dass man einen nicht unerheblichen Zuschuss des Wirtschaftsministeriums erhalte. Der Eigenanteil der Gemeinde werde später der Betreibergesellschaft der drei Windkraftanlagen in Rechnung gestellt.

Was sich in der Praxis schon gezeigt habe, fügte Geschäftsstellenleiter Gerhard Schmid hinzu, solle nun wissenschaftlich belegt werden. Denn trotz der vier Windräder habe die Population der Rotmilane zugenommen, auch Wespenbussard und Schwarzstorch seien in dem Gebiet anzutreffen. Deutliche Kritik an dem anstehenden Bau der Windräder im Gemeindewald übte vor allem Ratsmitglied Anton Frieß (Neue Liste Fuchstal), der auch im Vorfeld der Kommunalwahlen seine Ablehnung kundgetan hatte. Es sei ein erheblicher Eingriff in den intakten Wald, den man nicht rechtfertigen könne. Leider werde die Natur, die keine Lobby habe, kommerziellen Interessen geopfert, so das Ratsmitglied aus Leeder weiter.

Geschäftsstellenleiter warnt vor möglichem finanziellem Schaden

In seiner Erwiderung stellte Josef Weber (FWG Leeder) fest, dass es in 50 oder 60 Jahren wegen des Klimawandels unter Umständen diesen Wald nicht mehr geben werde, wenn man nicht auf die regenerativen Energien setze. Dr. Walter Reitler (FWG Seestall) betonte, dass jede Energiegewinnung auch ihre Nachteile habe, und nun versuche man, für das Manko der Windkraftnutzung, die Bedrohung der Vögel, eine Lösung zu finden. Angelika Gast (Neue Liste) gab zu bedenken, dass man ja zunächst nur über das Vogelmonitoring entscheide. Hierzu erklärte Schmid, wer jetzt für das Monitoring stimme, dann aber den Bau der Anlagen ablehne, schade der Gemeinde finanziell.

Anton Frieß schlug vor, das Monitoring auch an den bestehenden Windkraftanlagen durchzuführen. Diese gehörten nicht der Gemeinde und genössen Bestandsschutz, sodass Abschaltungen die Interessen der Bürgerwindkraft verletzten, antwortete Karg. Im Übrigen empfahl er Frieß, er möge doch durchs Dorf ziehen und Unterschriften gegen die Windräder sammeln.

In der von Frieß geforderten namentlichen Abstimmung stimmten neben ihm Angelika Gast und Martin Schuster (beide Neue Liste) sowie Christoph Kneißl (FWG Leeder) gegen das Monitoring. Dafür stimmten neben Karg auch Elisabeth Frieß, Anton Weinholzner und Xaver Wiedenmann (FWG Asch), Matthias Engel, Stephan Völk und Josef Weber (FWG Leeder), Fritz Kratzer und Dr. Walter Reitler (FWG Seestall) sowie Prof. Dr. Stefan Winghart (Neue Liste Fuchstal). Drei Ratsmitglieder fehlten.

