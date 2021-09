Quad-Fahrer stürzt bei Geltendorf und verletzt sich schwer

Bei Geltendorf stürzt ein Quad-Fahrer und prallt gegen ein Auto. Ein Rettungshubschrauber fliegt den Verletzten in eine Klinik.

Ein Mann verliert am frühen Samstagnachmittag in Geltendorf die Kontrolle über sein Quad. Er verletzt sich und muss mit einem Hubschrauber abtransportiert werden.

Wie die Polizei meldet, verlor der 60-Jährige aus Geltendorf an der Kreuzung der Staatsstraße 2054 mit der Hausener Straße aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Quad. Er kollidierte seitlich mit einem Wegweiser, wurde von seinem Quad geschleudert und prallte gegen einen an der dortigen Stop-Stelle stehenden Wagen eines 33-jährigen Geltendorfers.

Der Quad-Fahrer wurde laut Polizei mit unbekannten Verletzungen mit einem Hubschrauber in ein Münchner Krankenhaus geflogen. Am Quad und am Auto entstand ein Gesamtschaden von etwa 1400 Euro. (lt)

