Georg Krackhardt hört als Stadtrat und Kreisrat auf

Plus Der UBV-Kommunalpolitiker aus Landsberg gibt kurz vor Ende der Wahlperiode seine politischen Ämter auf. Seine Nachfolger stehen schon fest.

Wenige Monate vor dem Kommunalwahl kommt es im Landsberger Stadtrat und im Kreistag noch zu einem Wechsel: Georg Krackhardt (UBV) hat bei der Stadt und beim Landratsamt um seine Entlassung als Stadt- und Kreisrat gebeten. Das hat jetzt die UBV mitgeteilt.

Weiter heißt es in der Presseinformation der UBV, Krackhardt kämpfe schon seit Längerem mit gesundheitlichen Problemen. Trotzdem habe er immer wieder versucht, seine Mandate und seinen Auftrag, den die Bürger ihm gegeben haben, zu erfüllen. Der 56-jährige studierte Politologe gehört dem Stadtrat von 2002 bis 2008 und seit 2014 an und ist seit 2008 Mitglied des Kreistags. In der Stadt übt er auch das Amt des Feuerwehrreferenten aus.

Die UBV hofft auf eine Rückkehr zur Wahl 2026

„Wir danken ihm ganz herzlich für seine tatkräftige Unterstützung, seinen politischen Sachverstand und seine von allen geschätzte Fachkompetenz in den Ausschüssen. Wir hoffen, dass er bei der nächsten Stadtratswahl 2026 wieder dabei sein kann“, schrieb die Landsberger UBV weiter. Fraktionsvorsitzender Christoph Jell würdigt Krackhardt als „leidenschaftlichen Kommunalpolitiker“. Vorsitzender Wolfgang Neumeier sagte, er sei sehr traurig über diese Entwicklung: „Sich mit Georg Krackhardt auszutauschen, ist immer ein großes Vergnügen. Hoffentlich kommt er bald zurück.“

Bei den Unabhängigen Bürgern wird Erich Schmid, Gründungsmitglied der UBV, die Nachfolge im Stadtrat antreten. Das Kreistagsmandat wird der Dießener Gemeinderat Volker Bippus übernehmen. Er wird mit Christoph Jell und dem ehemaligen Kauferinger Bürgermeister Erich Püttner bis zum Ende der Wahlperiode am 30. April 2020 die dreiköpfige UBV-Kreistagsfraktion bilden. Der Wechsel soll laut Jell in den nächsten Sitzungen des Stadtrats am 13. November und des Kreistags am 17. Dezember vollzogen werden.